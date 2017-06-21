В Ухте в автомобильной аварии тяжело травмирован ребенок

12-летняя девочка серьезно пострадала в автомобильной аварии в Ухте.

Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции региона, дорожный инцидент произошел 21 июня около 15:32.

Девушка 1989 г.р, управляя автомашиной "Мазда 3", двигалась по ул. Набережная газовиков со стороны Тиманской в направлении проспекта Космонавтов.

Напротив д.3 по ул. Набережной газовиков она сбила 12-летнюю девочку, которая перебегала дорогу справа налево по ходу движения транспортного средства вне пешеходного перехода (56,9 м).

В результате ДТП девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму, переломы костей черепа.

Что касается водителя, известно, что в течение года она 11 раз привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД, из них шесть раз - за превышение скорости.

Машину девушка водит с 2008 года.

Напомним, за сегодня на дорогах Коми это уже второй случай с участием несовершеннолетних пешеходов. В Воркуте 12-летний мальчик погиб.

ГИБДД обращается к родителям с просьбой провести с детьми профилактические беседы. Перед выходом на улицу стоит напомнить ребенку, что дорога - это источник повышенной опасности, поэтому ни в коем случае нельзя играть вблизи проезжей части и выбегать на дорогу. Переходить дорогу следует строго по пешеходному переходу, убедившись, что машины отсутствуют.

Только постоянный родительский контроль за местонахождением детей и ежедневное напоминание о соблюдении правил дорожного движения гарантируют безопасность юных пешеходов, подчеркивают в ГИБДД.

Госавтоинспекция также призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными в период школьных каникул.