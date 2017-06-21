В Воркуте водитель "восьмерки" сбил насмерть ребенка

В Воркутинском районе в ДТП погиб ребенок.

Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции региона, трагедия произошла сегодня в 12.45 на подъезде к поселку Воргашор.

Водитель 1994 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ 2108, двигаясь со стороны Воркуты, сбил 12-летнего мальчика. После наезда водитель совершил съезд в кювет.

Ребенок скончался до приезда скорой помощи.

На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства ДТП выясняются.

О водителе известно, что за год мужчина привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 17 раз. Водительский стаж - с 2012 года.