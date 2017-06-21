В Воркуте водитель "восьмерки" сбил насмерть ребенка
21 июня 2017 года, 14:25 | Воркута
В Воркутинском районе в ДТП погиб ребенок.
Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции региона, трагедия произошла сегодня в 12.45 на подъезде к поселку Воргашор.
Водитель 1994 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ 2108, двигаясь со стороны Воркуты, сбил 12-летнего мальчика. После наезда водитель совершил съезд в кювет.
Ребенок скончался до приезда скорой помощи.
На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства ДТП выясняются.
О водителе известно, что за год мужчина привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 17 раз. Водительский стаж - с 2012 года.
Ольга Белова
Рубрика: Происшествия
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