В Воркуте водитель "восьмерки" сбил насмерть ребенка

21 июня 2017 года, 14:25 | Воркута
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В Воркутинском районе в ДТП погиб ребенок.

Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции региона, трагедия произошла сегодня в 12.45 на подъезде к поселку Воргашор.

Водитель 1994 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ 2108, двигаясь со стороны Воркуты, сбил 12-летнего мальчика. После наезда водитель совершил съезд в кювет.

Ребенок скончался до приезда скорой помощи.

На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства ДТП выясняются.

О водителе известно, что за год мужчина привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 17 раз. Водительский стаж - с 2012 года.

Ольга Белова
  Ключевые слова: ДТП, ГИБДД, Воркута
  Рубрика: Происшествия
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