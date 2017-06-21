В Коми появятся 77 новых комплексов фото-видеофиксации нарушений на дорогах

21 июня 2017 года, 17:50 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

В Коми до конца года появятся 77 новых комплексов автоматической видеофиксации нарушений на дорогах. Оборудование планируют установить до конца 2018-го этого года. Об этом на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения сообщила замначальника управления массовых коммуникаций, информатизации и связи региона Кристина Майнина.

В столице региона работают 17 рубежей контроля и это дает существенный профилактический эффект: уровень дисциплины водителей, передвигающихся по сыктывкарским дорогам, растет.

Аналогичные комплексы будут внедряться и дальше. Так к концу 2018 года в Коми появится 77 дополнительных комплексов фото-видео фиксации. 31 из них планируют установить в Сыктывкаре, 13 - в Ухте.

Также десять рубежей контроля появятся на трассе Сыктывкар - Ухта, столько же - на автодороге "Вятка", автодороге Сыктывкар - Усть-Кулом и три на участке дороги Максаковка - Нювчим.

По словам К.Майниной, в этом году на указанные цели в рамках госпрограммы развития транспортной системы предусмотрено 17 миллионов рублей, за счет которых пять рубежей контроля появятся в Ухте уже в этом году.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: транспорт, коми, ДТП, дороги
  Рубрика: Общество
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