Минтруд Коми призывает работодателей усилить работу по своевременному выявлению заболеваний работников

По информации Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, профилактическая деятельность, которая ведется в регионе по охране труда, дала положительные результаты. За последние 10 лет производственный травматизм в организациях республики сократился более чем в 2 раза - с 1100 случаев в 2006 году до 493 случаев в 2016 году.

Вместе с тем, в ведомстве призывают работодателей усилить работу по предупреждению случаев смертности на производстве не по причине травмирования, а от имеющихся у работников заболеваний.

"Работодателям необходимо своевременно и активно принимать соответствующие профилактические меры. Например, активизировать работу по проведению медицинских освидетельствований, обратив особое внимание на условия труда работников, усилить контроль за качеством предрейсовых, периодических, а при необходимости и внеочередных медицинских осмотров работников, проводить диспансеризацию и другие мероприятия по раннему выявлению заболеваний работников", - указали в Управлении труда республиканского Министерства труда, занятости и социальной защиты.

Специалисты ведомства также напоминают работодателям о том, что в летний период необходимо учитывать санитарно-эпидемиологические правила, которые устанавливают особый режим работы и отдыха работников в зависимости от температурных параметров.

В Минтруде РК напомнили, что с мая текущего года министерством и Государственной инспекцией труда в Республике Коми введена практика приглашать на свои совещания работодателей, допустивших групповые или со смертельным исходом случаи производственного травматизма, а также средства массовой информации. Цель совещаний в таком формате – предупреждение подобных несчастных случаев и повышение ответственности работодателей в сфере охраны труда.

Кроме этого, важной составляющей в профилактике производственного травматизма является деятельность координаторов по охране труда.

"Их задача - оказывать содействие работодателям в создании безопасных условий труда в своих организациях и в том, чтоб эти безопасные условия поддерживались постоянно. Представляя Минтруда РК в каждом муниципальном образовании, координаторы в рамках своей деятельности ведут сбор информации о состоянии условий и охраны труда на территории муниципального образования и дают работодателям рекомендации в этой области", - сообщили в Минитруда РК.

По данным ведомства, с 2016 года координаторы по охране труда собрали сведения о состоянии условий и охраны труда более чем в 240 организациях республики, и на основе этой информации подготовили более 1500 рекомендаций по улучшению условий и охраны труда. Свыше 85 процентов рекомендаций координаторов организации применили на практике.