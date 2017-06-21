В Эжве прокуратура защитила права семьи работника, погибшего от несчастного случая на производстве
Прокуратура Эжвинского района Сыктывкара провела проверку по обращению местной жительницы, супруг которой погиб на объекте ООО СФ "РИМ". Женщина пожаловалась на отказ работодателя признать факт наличия трудовых отношений между с покойным мужем, в результате чего она и малолетняя дочь лишена права на соответствующие страховые выплаты.
В ходе прокурорской проверки установлено, что 22 июля 2016 г. бригада ООО СФ "РИМ" выполняла работы по зачистке потолка цеха производства ДСП на одном из местных предприятий. В ходе работ один из участников бригады получил удар электрическим током, от чего скончался на месте. По итогам расследования несчастного случая комиссия сделала, что он не подлежит регистрации и учету в ООО СФ "РИМ", поскольку между указанным предприятием и погибшим был заключен гражданско-правовой договор – договор подряда.
Однако в ходе прокурорской проверки установлено, что гражданско-правовым договором фактически регулировались имевшиеся между работником и предприятием трудовые отношения. С работником проводились инструктажи, он проходил проверку знаний по охране труда и технике безопасности. медицинские осмотры, подчинялся правилам внутреннего трудового распорядка. Договоры подряда заключались с работником неоднократно на протяжении 2016 г. Коллеги погибшего подтвердили, что он работал с ними, работниками предприятия, в одной бригаде, соблюдал режим работы, обеспечивался инвентарем и средствами индивидуальной защиты, обедал со всеми в одно и тоже время.
Прокурор Эжвинского района Сыктывкара в интересах супруги погибшего и их малолетней дочери обратился в суд с иском об установлении факта трудовых отношений. Суд в иске отказал, мотивируя тем, что мужчина добровольно заключал договоры подряда, претензий по этому поводу к предприятию не имел, а прокуратурой не приведены доказательства уклонения ООО СФ "РИМ" от заключения трудового договора.
Прокуратура обжаловала решение суда в апелляционном порядке, указав на ошибочность изложенных в нем выводов. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики Коми, рассмотрев апелляционное представление, согласилась с изложенными в нем доводами и признала факт наличия между ООО СФ "РИМ" и работником трудовых правоотношений. После принятия этого решения у двухлетней дочери погибшего возникло право на страховую выплату и пенсию по случаю потери кормильца, а у супруги – право на компенсацию морального вреда с работодателя, как владельца источника повышенной опасности.
Прокуратура Эжвинского района Сыктывкара окажет юридическую помощь супруге погибшего в подготовке искового заявления о взыскании суммы морального вреда.
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