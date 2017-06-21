Суд прекратил следствие по делу о ДТП с тремя погибшими под Ухтой

Ухтинский городской суд прекратил расследование ДТП под Ухтой в 2016 году, в результате которого погибли три человека.

Как пояснили "Комиинформу" в ухтинской прокуратуре, водитель, причастный к трагедии, тоже погиб.

Напомним, 13 июня 2016 года после полуночи на втором километре подъезда к Яреге от дороги Сыктывкар-Нарьян-Мар столкнулись "Лада" и Land Rover. В результате погибли три человека. Водитель "Лады" двигался из Шудаяга в сторону Ухты, а иномарка - из Ухты в направлении Шудаяга. После опрокидывания "Лада Ларгус" загорелась. В результате ДТП погибли три человека: водитель "Лады" и два пассажира сгорели в автомашине.

Личности погибших были установлены - это мужчины 1980, 1993, 1977 г.р. Все они - ухтинцы. 38-летний водитель внедорожника, вахтовик, не пострадал, травмы получил пассажир внедорожника - мужчина 1979 г.р. По данным "Комиинформа", водитель и пассажир "Лады" возвращались из п.Шудаяг, где отдыхали в баре "Теремок".

Причастным к гибели людей признали водителя "Лады", в отношении него возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".