Суд прекратил следствие по делу о ДТП с тремя погибшими под Ухтой

21 июня 2017 года, 11:00 | Ухта
Фото: УГИБДД Коми

Ухтинский городской суд прекратил расследование ДТП под Ухтой в 2016 году, в результате которого погибли три человека.

Как пояснили "Комиинформу" в ухтинской прокуратуре, водитель, причастный к трагедии, тоже погиб.

Напомним, 13 июня 2016 года после полуночи на втором километре подъезда к Яреге от дороги Сыктывкар-Нарьян-Мар столкнулись "Лада" и Land Rover. В результате погибли три человека. Водитель "Лады" двигался из Шудаяга в сторону Ухты, а иномарка - из Ухты в направлении Шудаяга. После опрокидывания "Лада Ларгус" загорелась. В результате ДТП погибли три человека: водитель "Лады" и два пассажира сгорели в автомашине.

Личности погибших были установлены - это мужчины 1980, 1993, 1977 г.р. Все они - ухтинцы. 38-летний водитель внедорожника, вахтовик, не пострадал, травмы получил пассажир внедорожника - мужчина 1979 г.р. По данным "Комиинформа", водитель и пассажир "Лады" возвращались из п.Шудаяг, где отдыхали в баре "Теремок".

Причастным к гибели людей признали водителя "Лады", в отношении него возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Юлия Николаева
  Ключевые слова: Ухта, суд, ДТП
  Рубрика: Происшествия
  • 3
  • 0
  • 1
  • 0
  • 1

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

10:13 21.06.2017
Жительница столицы Коми попала под колеса "Дэу"
19:32 19.06.2017
В Ухте пожилая женщина на "Ниве" спровоцировала аварию
14:17 19.06.2017
В Усть-Куломском районе в ДТП погиб водитель "Шевроле"


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

11:27
В Эжве прокуратура защитила права семьи работника, погибшего от несчастного случая на производстве
11:16
В Сыктывкаре раскрыто преступление по факту присвоения 75 тысяч рублей у пенсионерки
11:10
Сотрудники соцзащиты Коми в канун Дня памяти и скорби приводят в порядок памятники
10:35
Студенческий выпускной "Облака LIVE" в Сыктывкаре начнется в полдень и завершится в 21 час
10:29
Суд прекратил следствие по делу о ДТП с тремя погибшими под Ухтой

Мы рядом
Христина. Нуждаюсь в кресле для купания. (Сыктывкар)
Дмитрий. Страдаю эпилепсией, мне не хватает друзей и общения. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Дмитрий Поповцев
Руководитель "Ипотекацентра"
Марина Мусинская
Директор агентства PPF Страхование жизни в Сыктывкаре Марина Мусинская
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus