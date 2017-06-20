В селе Усть-Цильма состоялся Праздник хлеба и молока
17 июня на площади Усть-Цилемского культурного центра прошла долгожданная сельскохозяйственная ярмарка-дегустация "Праздник хлеба и молока", которая собрала товаропроизводителей Усть-Цилемского района.
Главная идея праздника – пропаганда здорового образа жизни и здорового питания.
Гостям мероприятия предлагали попробовать, а также оценить молочную и хлебобулочную продукцию и выбрать лучшее. Победителями народного голосования стали ООО "Цилемское" (молочная продукция) и предприятие "Весна" (хлебобулочные изделия).
Зрителей порадовали яркие выступления артистов села. Скоморохи провели народные игры.
Для детей работали аттракционы и "Живой уголок", в котором все желающие могли погладить домашних животных и сфотографироваться с ними.
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