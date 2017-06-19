Работа председателя совета дома может быть оплачиваемой

Владельцы жилья вправе выплачивать членам и председателю совета многоквартирного дома ежемесячное денежное вознаграждение – вне зависимости от того, кто обслуживает жилфонд: управляющая компания или ТСЖ.

Как пояснила "Комиинформу" руководитель регионального центра "ЖКХ Контроль" в Коми Дарья Шучалина, многие жители региона ошибочно считают, что не вправе назначать ежемесячные выплаты председателю совета дома или его активистам, полагая, что таковые вынуждены работать исключительно на общественных началах.

Право собственников принять решение на общем собрании о выплате вознаграждения членам совета дома, в том числе председателю установлено федеральным законом № 176, внесшим изменения в статью 161.1 Жилищного кодекса РФ (введена часть 8.1). Главное, что такое решение должно содержать условия и порядок выплаты вознаграждения и его размера. Оно не представляется без участия третьих лиц, в качестве которых выступает управляющая организация (или ТСЖ). Она может быть выбрана в качестве уполномоченного лица по аналогии с выбором лица, уполномоченного на заключение договора с пользователем общего имущества (подпункт 3.1 пункта 2 статьи 44 ЖК РФ).

"По мнению Минстроя России, наиболее приемлемый вариант выплаты – когда договором управления устанавливаются дополнительные обязанности управляющей организации, действующей по поручению собственников. Первое: начислять и выставлять к уплате в платежных документах собственникам взнос на выплату вознаграждения членам или председателю совета дома в размере, установленном общим собранием. Второе: с периодичностью, предусмотренной общим собранием, выплачивать фактически полученные по данной статье средства членам или председателю совета", - пояснила общественница.

Таким образом, фиксируются обязательства управляющей организации перед собственниками по распоряжению по их поручению средствами на определенную цель. Управляющая организация не вступает в правоотношения с членами и председателем совета. Только собственники имеют право требовать исполнения обязательств по выплате вознаграждения либо возврату неосновательного обогащения (согласно подпункту 5 пункта 8 статьи 161.1 ЖК РФ председатель совета может выступать по таким спорам по доверенности).

При подобной организации правоотношений поступление средств по статье "Вознаграждение председателю совета МКД" при надлежащей организации раздельного учета не подлежит налогообложению на основании подпункта 9 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса РФ. Управляющая организация не является налоговым агентом по НДФЛ и плательщиком страховых взносов, так как не признается источником выплат. Члены или председатель совета сами уплачивают НДФЛ.

"В части сбора и перечисления вознаграждения членам и председателю совета на управляющую организацию не распространяются требования федерального закона № 103, регулирующего деятельность платежных агентов, так как председателя совета дома нельзя рассматривать как поставщика товаров, работ или услуг для собственников жилья", - уточнила собеседница агентства.

Алгоритм действий собственников таков: они должны направить копию протокола собрания в управляющую компанию (или ТСЖ), которая напишет распорядительное письмо в свой расчетный центр для начисления в платежных документах собственникам целевого взноса в соответствии с решением собрания. Далее председатель совета дома должен обратиться в бухгалтерию управляющей компании (или ТСЖ) с заявлением о перечислении ему вознаграждения на свой расчетный счет. В заявлении он помечает, что сам будет перечислять подоходный налог и отчитываться перед налоговой инспекцией.

"По окончанию года председатель должен взять в управляющей компании справку о суммах поступивших средств, перечислить 13 процентов от общей за весь год суммы (подоходный налог) в налоговую инспекцию. Председателю нужно будет заполнить декларацию о полученных таким образом доходах и оплаченном подоходном налоге. Ежемесячно средства по целевому взносу, уплаченные собственниками, из расчетного центра возвращаются в управляющую компанию, бухгалтерия которой перечисляет их на расчетный счет председателя совета дома", - резюмировала Дарья Шучалина.