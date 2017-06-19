Прокуроры в Коми защитили права предпринимателей-застройщиков

Органы прокуратуры в Коми защитили права предпринимателей, которые осуществляют деятельность в строительной сфере, в части получения разрешительной документации от органов местного самоуправления. О результатах проверок муниципалитетов "Комиинформу" сообщила старший помощник прокурора республики Наталия Спиридонова.

За минувшие пару лет и за первый квартал текущего года надзорное ведомство выявило 459 нарушений закона в рамках тематических проверок. Для их устранения принесено 200 протестов. В 37 нормативных правовых актах выявлены коррупциогенные факторы. По пяти материалам проверок возбуждены уголовные дела.

"Благодаря мерам прокурорского реагирования пять городских округов и 123 городских и сельских поселения разработали правила землепользования и застройки. Приняты меры и по приведению муниципальной нормативной базы в соответствие с законодательством, в том числе –Исчерпывающему перечню процедур в сфере жилищного строительства (в связи с этим оспорено более сотни правовых актов)", - отметила собеседница агентства.

По ее словам, прокуроры Сыктывкара, Усинска, Сыктывдинского и Троицко-Печорского районов опротестовали регламенты предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство и на ввод в эксплуатацию, устанавливавшие завышенные сроки их предоставления. По протестам прокуроров Воркуты, Ижемского, Усть-Куломского, Сысольского, Сыктывдинского, Княжпогостского районов изменены регламенты предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на возведение объектов капстроительства в связи с несоответствием перечня документов, необходимых для предоставления указанных услуг.

Особый резонанс вызвал случай в Сыктывкаре, где администрация четыре раза неправомерно отказывала микропредприятию в выдаче разрешения на строительство магазина на предоставленном ею же участке. В результате на чиновников возбуждено два уголовных дела. Прокурор Усинска выявил более 20 нарушений срока выдачи градостроительных планов участков. Руководитель администрации муниципалитета пять раз, а его заместитель трижды привлечены к ответственности по закону "Об административной ответственности в Коми".

Прокуроры Сыктывкара, Усинска, Сыктывдинского района и Печорский межрайонный прокурор вскрыли нарушения Земельного кодекса в части 30-дневного срока рассмотрения заявлений о предварительном согласовании предоставления участка.

Нарушаются органами местного самоуправления и Градостроительный кодекс в части срока рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на строительство (Печора, Усинск, Прилузский район). Допускается выдача разрешений на строительство на срок, менее предусмотренного проектной документацией (Прилузский район). Градостроительные планы участка выдаются не установленной формы (Прилузский и Троицко-Печорский районы). Нарушается процедура выдачи разрешения на ввод объектов в эксплуатацию (Троицко-Печорский район).

"Факты нарушения прав предпринимателей-застройщиков при предоставлении госуслуг и осуществлении госнадзора установлены также в деятельности управления Росреестра и Печорского управления Ростехнадзора. Их руководителям внесены представления", - добавила представительница прокуратуры Коми.