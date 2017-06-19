В Сосногорске не поделили дорогу "Лада Приора" и "Митсубиси". Инцидент зафиксирован вчера в 8:25, сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции региона.

Водитель 1965-го года рождения двигался на личной "Ладе Приора" по второстепенной дороге. На нерегулируемом перекрестке он не предоставил преимущество в движении "Митсубиси", которая ехала по главной дороге, в результате чего произошло столкновение.

В ДТП пострадала женщина 1963-го года рождения, находившаяся за рулем "Митсубиси".

Пострадавшая получила перелом плеча и ссадины. Непосредственно после аварии госпитализирована не была. В момент ДТП была пристегнута ремнем безопасности, уточнили в ГИБДД.

Водитель "Лады" в течение года дважды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. За рулем - с 2006-го года.