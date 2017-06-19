Четыре автомобиля арестовали приставы Коми во время операции "Штраф"

Более 167 тысяч рублей взыскали в рамках проведенной судебные приставы Республики Коми и сотрудники ГИБДД оперативно-профилактического мероприятия "Штраф". Проведенные мероприятия прошли в рамках профилактического мероприятия ФССП России "Должник".

Приставы и полицейские посетили должников по более тысячи исполнительным производствам. В результате проведения оперативно-профилактических мероприятий 338 исполнительных производств окончены фактическим исполнением. Взыскано более 167 тысяч рублей, из них 136 тысяч рублей штрафов ГИБДД и более 31 тысячи рублей административных штрафов в пользу МВД.

Кроме того, в отношении граждан, которые в добровольном порядке не оплатили задолженность, было составлено пять протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.25 КоАП РФ "Уклонение от исполнения административного наказания", один должник ограничен в пользовании специальным правом, в отношении одного гражданина составлен протокол по ст. 5.35.1 КоАп РФ, вручено более 150 требований о явке к судебному приставу-исполнителю.

В рамках рейдовых мероприятий произведены аресты бытовой техники (телевизор, микроволновая печь, монитор и т.д.), сотовых телефонов и транспортных средств (автомобили "Audi-90", 1987 г.в., "Toyota Land Cruiser", 2013 г.в.., "Ford Mondeo", 2011 г.в., "Daewoo Nexia", 2012 г.в., "Daewoo Matiz", 2010 г.в.).

Во время проведения оперативно-профилактических мероприятий граждан информировали об электронных сервисах ГИБДД и ФССП, с помощью которых можно узнать о задолженности и оплатить ее, частности о сервисе "Банк данных исполнительных производств". Напомним, что благодаря подобным информационным акциям, направленным на призыв граждан вовремя оплачивать свои долги по административным правонарушениям, Республика Коми по итогам 2016 года вошла в тройку лидеров по уплате штрафов ГИБДД со скидками.