Детская клиническая больница Коми приобретет аппарат вентиляции легких для Дениса Ляшенко
Республиканская детская клиническая больница приобретет НИВЛ (аппарат неинвазивной вентиляции легких) и расходные материалы к аппарату для Дениса Ляшенко по Федеральной благотворительной программе.
Об этом "Комиинформу" сообщила руководитель благотворительного фонда "Сила добра" Татьяна Козлова.
"Это пилотный проект Минздрава России совместно с благотворительным фондом "Линия жизни" - "ИВЛ в домашних условиях". Республика Коми одна из немногих, кто вошел в этот пилотный проект и мы очень благодарны Министерству здравоохранения Российской Федерации. Мы останавливаем благотворительный сбор для приобретения аппарата НИВЛ. Все собранные средства, которые пришли на счет фонда с пометкой для Дениса Ляшенко, будут переданы для приобретения дополнительных лекарственных препаратов, не входящих в перечень бесплатных", - отметила Т.Козлова.
Напомним, у 14-летнего сыктывкарца Дениса Ляшенко - редкое генетическое заболевание - прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. С каждым годом его позвоночник теряет силу и деформируется,а мышцы ослабевают и дышать становится труднее. На сегодня у Дениса диагностирована и легочная недостаточность.
В тяжелых случаях такой недостаточности пациентов переводят на аппарат искусственной вентиляции легких, однако в случае Дениса ситуацию можно облегчить при помощи оперативного вмешательства на позвоночнике.
Операцию по квоте республиканского Минздрава готовы провести в федеральном центре, специализирующимся на лечении дистрофии Дюшена. Она позволит раскрыть легкие мальчика, но требует продолжительной реабилитации после, главное условие которой наличие у пациента аппарата НИВЛ.
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