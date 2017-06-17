Детская клиническая больница Коми приобретет аппарат вентиляции легких для Дениса Ляшенко

17 июня 2017 года, 13:00 | Сыктывкар

Республиканская детская клиническая больница приобретет НИВЛ (аппарат неинвазивной вентиляции легких) и расходные материалы к аппарату для Дениса Ляшенко по Федеральной благотворительной программе.

Об этом "Комиинформу" сообщила руководитель благотворительного фонда "Сила добра" Татьяна Козлова.

"Это пилотный проект Минздрава России совместно с благотворительным фондом "Линия жизни" - "ИВЛ в домашних условиях". Республика Коми одна из немногих, кто вошел в этот пилотный проект и мы очень благодарны Министерству здравоохранения Российской Федерации. Мы останавливаем благотворительный сбор для приобретения аппарата НИВЛ. Все собранные средства, которые пришли на счет фонда с пометкой для Дениса Ляшенко, будут переданы для приобретения дополнительных лекарственных препаратов, не входящих в перечень бесплатных", - отметила Т.Козлова.

Напомним, у 14-летнего сыктывкарца Дениса Ляшенко - редкое генетическое заболевание - прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. С каждым годом его позвоночник теряет силу и деформируется,а мышцы ослабевают и дышать становится труднее. На сегодня у Дениса диагностирована и легочная недостаточность.

В тяжелых случаях такой недостаточности пациентов переводят на аппарат искусственной вентиляции легких, однако в случае Дениса ситуацию можно облегчить при помощи оперативного вмешательства на позвоночнике.

Операцию по квоте республиканского Минздрава готовы провести в федеральном центре, специализирующимся на лечении дистрофии Дюшена. Она позволит раскрыть легкие мальчика, но требует продолжительной реабилитации после, главное условие которой наличие у пациента аппарата НИВЛ.

Комиинформ
  Ключевые слова: медицина, дети
  Рубрика: Общество
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