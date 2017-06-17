Мальчику из Коми требуется аппарат неинвазивной вентиляции легких

17 июня 2017 года, 8:33 |
Фото КРНДБФ "Сила Добра"

14-летнему сыктывкарцу Денису Ляшенко требуется помощь благотворителей на покупку аппарата неинвазивной вентиляции легких (НИВЛ). Сумма, необходимая для приобретения прибора и объявленная к сбору, - 350 тыс рублей.

Редкое генетическое заболевание - прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена - у юноши с рождения. С каждым годом его позвоночник теряет силу и деформируется,а мышцы ослабевают и дышать становится труднее. На сегодня у Дениса диагностирована и легочная недостаточность.

В тяжелых случаях такой недостаточности пациентов переводят на аппарат искусственной вентиляции легких, однако в случае Дениса ситуацию можно облегчить при помощи оперативного вмешательства на позвоночнике.

Операцию по квоте республиканского Минздрара готовы провести в федеральном центре, специализирующимся на лечении миотрофии. Она позволит раскрыть легкие мальчика, но требует продолжительной реабилитации после, главное условие которой наличие у пациента аппарата НИВЛ.

Преимуществами НИВЛ, по сравнению с инвазивным методами вентиляции легких (ИВЛ), заключается в том, что пациент сохраняет нормальные физиологические функции, такие как кашель, речь, глотание, самостоятельный прием пищи, позволяет избежать рисков, связанных с интубацией трахеи и травмой гортани, а также снизить вероятность инфицирования дыхательных путей.

"Люди с таким заболеванием могут жить, общаться с окружающими, учиться и идти к достижению целей. При этом инновационные методики лечения, которые сейчас практикуются, позволяют им улучшать не только качество жизни, но и ее продолжительность. Мы надеемся, что Денис и другие пациенты увидят тот день, когда будет создано лекарство от их недуга. И мы с вами в состоянии им в этом помочь", - комментирует руководитель детского благотворительного фонда "Сила Добра" Татьяна Козлова.

Как помочь Денису Ляшенко:

При помощи онлайн-банков и банкоматов, Подробные инструкции здесь.

На расчетные счета фонда в Сбербанке или банке ВТБ 24. При этом в назначении платежа обязательно нужно указать: Благотворительный взнос (пожертвование) для Дениса Ляшенко.

Название организации (сокращенное): КРНДБФ "Сила Добра"
Полное название: Коми региональный некоммерческий детский благотворительный фонд "Сила Добра"
ИНН 1101502094, КПП 110101001, ОГРН 1101100000550

Реквизиты банковского счета в Коми ОСБ № 8617 г.Сыктывкар:
Р/с 40703810028000008645
К/с 30101810400000000640
БИК 048702640

Реквизиты банковского счета в филиале № 7806 ВТБ 24 (ЗАО) г. Сыктывкар:
Р/с 40703810810040009449
К/с 30101810300000000811
БИК 044030811

Наталья Петрова
  Ключевые слова: СМИ, медицина, коми, дети, всем миром, благотворительность, акция
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

01:03 16.06.2017
Страдающую остеосаркомой Юлию Галиеву из Воркуты ждут на лечение в федеральном центре
17:37 15.06.2017
Организаторы конкурса "Семья и будущее России" приглашают к участию журналистов региональных и муниципальных СМИ Коми
15:12 15.06.2017
Утверждена квота для муниципалитетов Коми для участия в новогодней елке в Кремле на 2017-2018 годы


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта

Поздравления

Прямая линия с Владимиром Путиным


Подробнее...

Новости партнеров

"КС-Альфа" вошла в ТОП активных федеральных строителей жилья



Интервью

Дмитрий Поповцев
Руководитель "Ипотекацентра"
Марина Мусинская
Директор агентства PPF Страхование жизни в Сыктывкаре Марина Мусинская
все интервью

Мы рядом
Александр. Испытываю проблемы в передвижении. Закончил школу и ищу работу на дому. (Сыктывкар)
Вероника. Периодически нуждаюсь в сопровождении. Могу стать хорошим другом. (Сыктывкар)
перейти в раздел


Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

4 июня

В этот день в 1916 году в ходе Первой мировой войны началось наступление русских войск под командованием Алексея Алексеевича Брусилова.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus