Мальчику из Коми требуется аппарат неинвазивной вентиляции легких

14-летнему сыктывкарцу Денису Ляшенко требуется помощь благотворителей на покупку аппарата неинвазивной вентиляции легких (НИВЛ). Сумма, необходимая для приобретения прибора и объявленная к сбору, - 350 тыс рублей.

Редкое генетическое заболевание - прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена - у юноши с рождения. С каждым годом его позвоночник теряет силу и деформируется,а мышцы ослабевают и дышать становится труднее. На сегодня у Дениса диагностирована и легочная недостаточность.

В тяжелых случаях такой недостаточности пациентов переводят на аппарат искусственной вентиляции легких, однако в случае Дениса ситуацию можно облегчить при помощи оперативного вмешательства на позвоночнике.

Операцию по квоте республиканского Минздрара готовы провести в федеральном центре, специализирующимся на лечении миотрофии. Она позволит раскрыть легкие мальчика, но требует продолжительной реабилитации после, главное условие которой наличие у пациента аппарата НИВЛ.

Преимуществами НИВЛ, по сравнению с инвазивным методами вентиляции легких (ИВЛ), заключается в том, что пациент сохраняет нормальные физиологические функции, такие как кашель, речь, глотание, самостоятельный прием пищи, позволяет избежать рисков, связанных с интубацией трахеи и травмой гортани, а также снизить вероятность инфицирования дыхательных путей.

"Люди с таким заболеванием могут жить, общаться с окружающими, учиться и идти к достижению целей. При этом инновационные методики лечения, которые сейчас практикуются, позволяют им улучшать не только качество жизни, но и ее продолжительность. Мы надеемся, что Денис и другие пациенты увидят тот день, когда будет создано лекарство от их недуга. И мы с вами в состоянии им в этом помочь", - комментирует руководитель детского благотворительного фонда "Сила Добра" Татьяна Козлова.

Как помочь Денису Ляшенко:

При помощи онлайн-банков и банкоматов, Подробные инструкции здесь.

На расчетные счета фонда в Сбербанке или банке ВТБ 24. При этом в назначении платежа обязательно нужно указать: Благотворительный взнос (пожертвование) для Дениса Ляшенко.

Название организации (сокращенное): КРНДБФ "Сила Добра"

Полное название: Коми региональный некоммерческий детский благотворительный фонд "Сила Добра"

ИНН 1101502094, КПП 110101001, ОГРН 1101100000550

Реквизиты банковского счета в Коми ОСБ № 8617 г.Сыктывкар:

Р/с 40703810028000008645

К/с 30101810400000000640

БИК 048702640

Реквизиты банковского счета в филиале № 7806 ВТБ 24 (ЗАО) г. Сыктывкар:

Р/с 40703810810040009449

К/с 30101810300000000811

БИК 044030811