Шизофреник-убийца из Усть-Цильмы отправится на повторное лечение после второго преступления

Усть-Цилемский районный суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в убийстве падчерицы.

Напомним, как ранее сообщал "Комиинформ", в октябре 2016 года в Усть-Цилемском районе жертвой лица, страдающего шизофренией, стала 22-летняя падчерица. В явке с повинной мужчина указал, что в ночное время "по указанию голоса свыше" ударил спящую девушку ножом в область живота. Ранение оказалось смертельным.

Известно, что в 2002 году фигуранту за убийство сына при аналогичных обстоятельствах были назначены принудительные меры медицинского характера, он проходил лечение.

Как сообщили в районной прокуратуре, мужчина с 2011 года состоял на учете у врача-психиатра как социально опасный больной. При расследовании уголовного дела в отношении него провели стационарную комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу, одним из вопросов которой являлась оценка надлежащего характера медпомощи. Эксперты пришли к выводу, что мужчина в период совершения преступления не мог осознавать характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Усть-Цилемский районный суд отправил мужчину на принудительное лечение в медорганизацию с интенсивным наблюдением.