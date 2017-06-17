Гендиректор "Коми коммунальных технологий" Владимир Полозов отвечает в суде по пяти эпизодам растраты

В Сыктывкарском городском суде продолжается следствие по делу руководителя АО "Коми коммунальные технологии" Владимира Полозова. Дело поступило в суд в середине апреля, а первое слушание прошло уже в конце месяца. Пять раз процесс откладывали, в том числе из-зща неявки свидетелей.

Как сообщили "Комиинформу" в прокуратуре Коми, обвиняемому придется ответить по пяти преступлениям по части 3 стать 160 УК РФ "присвоение или растрата, совершенных лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере".

По версии следствия, в 2016 году В.Полозов присвоил 194 тысячи рублей компании, предназначенных для оплаты командировочных расходов, зарплаты и иных выплат. Руководитель компании подписывал фиктивные приказы о направлении себя в командировки в Москву для выполнения служебных заданий.

В том же году В.Полозов растратил имущество "ККТ" на 46 тысяч рублей. Эти деньги он направил в счет погашения личной задолженности перед ООО "Республиканская сетевая компания", которая по просьбе обвиняемого приобрела для него сотовый телефон Samsung Galaxy S6, а он передал его третьим лицам.

Третий эпизод преступления он совершил в конце 2016 года, когда заместитель директора "ККТ" А.Кузнецов, являвшийся другом В.Полозова, увоился и получил выплату выходного пособия в размере четырех среднемесячных зарплат, что составило почти 600 тысяч рублей. Трудовое законодательство не предусматривает подобных выплат.

Кроме того, при содействии В.Полозова компания "оплатила" найм квартиры для проживания А.Кузнецова на сумму 132 тысячи рублей.

В сентябре 2016 года по результатам медобследования в лечебно-реабилитационном центре министерства здравоохранения России обвиняемому рекомендовали провести операцию стоимостью до 500 тысяч рублей. В.Полозов решил оплатить свое лечение путем заключения с ОАО "АльфаСтрахование" договора добровольного медстрахования якобы 85 сотрудников "ККТ". В итоге соглашение заключили в октябре 2016 года с размером страховой премии в размере 790 тысяч рублей, которую выплатила компания. За эти деньги в ноябре В.Полозов получил необходимое лечение.

В результате преступных действий В.Полозова "ККТ" был причинен ущерб в размере 1,762 миллиона рублей. За время расследования он частично возместил 843 тысячи рублей.

По первым двум указанным преступным эпизодам обвиняемый признал вину частично, по остальным трем — не признал.