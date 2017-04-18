4-летняя девочка, пострадавшая в ДТП в Удорском районе, прооперирована.

Операция в районной больнице завершилась ночью. Напомним, провели ее прибывшие из Сыктывкара врачи.

Ребенок был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии после ДТП с рейсовым автобусом с открытой черепно-мозговой травмой, переломом костей черепа, отеком головного мозга, переломом бедра.

Состояние ребенка после операции - крайне тяжелое, девочка находится в реанимации, - сообщил "Комиинформу" министр здравоохранения республики Дмитрий Березин.

Напомним, вчера же отца девочки - 32-летнего мужчину - санавиацией доставили в Коми республиканскую больницу. Вместе с ним в столицу Коми транспортировали 2-летнего мальчика и 50-летнюю женщину, получившую сотрясение мозга, закрытый перелом челюсти, ушибленную рану головы.

По свежим данным Минздрава региона, еще 15 человек остаются в Удорской ЦРБ, двое - на амбулаторных условиях, трое - в Коми республиканской больнице, двое из которых - в реанимационном отделении. Состояние 2-летнего ребенка медики оценивают как средней степени тяжести.

В смертельной аварии с участием пассажирского автобуса в Удорском районе пострадали 35 человек, на месте погиб водитель ПАЗа.