Наталья Михальченкова: "Основной критерий для получения статуса опорного вуза – это участие университета в развитии региона"

Одним из основных критериев в федеральном проекте программы развития опорного вуза является участие университета в экономике региона. Об этом "Комиинформу" сообщила заместитель председателя Правительства Коми – министр образования, науки и молодежной политики Наталья Михальченкова, комментируя допуск СГУ им. Питирима Сорокина к защите проекта программы развития опорного вуза.

"Конкурс на участие в программе развития опорного вуза проходит для субъектов не в первый раз, - пояснила министр образования Коми. – Если в прошлом году допущены были вузы, программы которых подразумевали укрупнение университетских центров региона, то в 2017 году в рамках приоритетного проекта Минобрнауки РФ "Вузы как центры пространства создания инноваций" ставка делается на университеты, участвующие в развитии экономики региона. В этом принципиальное отличие проводимого конкурса".

По словам собеседницы агентства, программа развития СГУ им. Питирима содержит пять ключевых аспектов: развитие молодежного движения, развитие социального и культурного партнерства, просветительская деятельность, формирование городской среды, а также поддержка общественно значимых инициатив.

"Более 80 вузов России подали заявки на участие в конкурсе, из них только 30 были допущены к очной защите, включая СГУ, - добавила Н. Михальченкова. - Борьба идет тяжелая, мы рассчитываем попасть в десятку. В следующем году заявку на участие в конкурсе будет подавать УГТУ. Оба вуза являются опорными для развития нашего региона. В рамках программы, рассчитанной на три года, в России будет создано 100 опорных вузов, финансирование которых будет осуществляться за счет средств федерального бюджета".