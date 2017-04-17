Сыктывкарский университет им. Питирима Сорокина допущен к защите проекта программы развития опорного вуза

Глава Республики Коми Сергей Гапликов принял участие в работе Совета по реализации программ развития опорных университетов, заседание которого состоялось сегодня в Министерстве образования и науки Российской Федерации. В ходе заседания рассмотрена заявка СГУ на финансовое обеспечение программ развития и создания на базе образовательных организаций опорных университетов за счет средств федерального бюджета, сообщает пресс-служба главы Коми.

Как отметил С.Гапликов, наличие в республике опорных вузов является крайне актуальным и необходимым для развития инноваций в республике, подготовки специалистов для отраслей экономики, а также научного сопровождения и кадрового обеспечения развития Арктической зоны России.

В настоящее время вуз сотрудничает с более чем 1000 предприятий по подготовке специалистов и отработке практических навыков. При этом доля доходов университета от внебюджетной деятельности составляет не менее 20%; из них 15% или около 150 миллионов рублей - непосредственно от образовательных услуг: обучение по целевым договорам с работодателями, реализация программ дополнительного профессионального образования.

С учётом организации системы образования в республике, в которой функционируют 349 общеобразовательных организаций и более 500 образовательных организаций других типов, университет в сетевом взаимодействии с Коми республиканским институтом развития образования является ресурсным центром для методического обеспечения, организации дополнительного профессионального образования педагогических работников, модернизации образовательных программ среднего профессионального и высшего образования по многопрофильный направлениям высшего и среднего профессионального образования, ориентированным на обеспечение кадровой потребности экономики, промышленности и социальной сферы муниципальных образований Республики Коми. Университет является генератором инноваций в области дополнительного образования детей и координации деятельности образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы различной направленности.

Сетевое взаимодействие с институтами Коми научного центра Уральского отделения Российской Академии наук позволяют решать вопросы развития науки, научного сопровождения стратегии Республики Коми.

В настоящее время в университете обучаются более 7,5 тысяч студентов по 25 укрупненным группам специальностей/направлений, работают свыше 500 преподавателей, ведётся преподавание по 154 образовательным программам. Не менее 75% выпускников трудоустраиваются в Республике Коми.

Университет ведёт большую работу с талантливыми школьниками: летние школы и подготовительные курсы, профориентация и дополнительные развивающие программы. Эта работа будет продолжена в рамках программы развития опорного университета - будет создана целостная организационно-педагогическая система работы с обучающимися разных уровней обучения и профессиональной подготовки [школа, СПО, учреждение детского творчества - Прим.] и новые дополнительные механизмы её реализации. Главным инструментом будет являться "УНИВЕРСАРИУМ" детский университет - единый бренд, объединяющий программы работы со школьниками, реализуемые в СГУ.

Сергей Гапликов подчеркнул, что в случае победы университета в конкурсе по отбору образовательных организаций высшего образования на финансовое обеспечение программ развития федеральных государственных образовательных организаций высшего образования за счёт средств федерального бюджета, Правительство Республики Коми окажет всестороннюю поддержку в реализации Программы его развития.

***По информации Министерства образования и науки Российской Федерации, проект по созданию опорных университетов нацелен на формирование в регионах научно-образовательных центров, ориентированных, прежде всего, на запросы региональной экономики и регионального рынка труда. Каждый университет должен будет разработать совместно с региональными властями программу развития опорного университета с амбициозными значениями критериев, в числе которых высокие показатели трудоустройства выпускников, публикационной активности научных работников, рост объёма НИОКР в расчёте на одного научно-педагогического работника и другие.