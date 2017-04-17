Трех пострадавших в ДТП в Удорском районе доставили в столицу Коми
Трех пострадавших в ДТП в Удорском районе Коми доставили в столицу Коми.
Санавиацией в Республиканскую детскую клиническую больницу доставлен 2-летний мальчик.
32-летнего мужчину, который находился в реанимации Усогорской районной больницы, и 50-летнюю женщину, получившую сотрясение мозга, закрытый перелом челюсти, ушибленную рану головы - в Коми республиканскую больницу.
Сейчас в Усогорской районной больнице оперируют 4-летнюю девочку. Операцию проводят прибывшие из Сыктывкара врачи.
Напомним, у девочки - тяжелая сочетанная автотравма, открытая черепно-мозговая травма, перелом костей черепа, отек головного мозга, перелом бедра.
В смертельной аварии с участием пассажирского автобуса в Удорском районе пострадали 35 человек, на месте погиб водитель ПАЗа.
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