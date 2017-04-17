Трех пострадавших в ДТП в Удорском районе доставили в столицу Коми

17 апреля 2017 года, 20:10 | Удорский

Трех пострадавших в ДТП в Удорском районе Коми доставили в столицу Коми.

Санавиацией в Республиканскую детскую клиническую больницу доставлен 2-летний мальчик.

32-летнего мужчину, который находился в реанимации Усогорской районной больницы, и 50-летнюю женщину, получившую сотрясение мозга, закрытый перелом челюсти, ушибленную рану головы - в Коми республиканскую больницу.

Сейчас в Усогорской районной больнице оперируют 4-летнюю девочку. Операцию проводят прибывшие из Сыктывкара врачи.

Напомним, у девочки - тяжелая сочетанная автотравма, открытая черепно-мозговая травма, перелом костей черепа, отек головного мозга, перелом бедра.

В смертельной аварии с участием пассажирского автобуса в Удорском районе пострадали 35 человек, на месте погиб водитель ПАЗа.

Ольга Белова
  Ключевые слова: ДТП, ГИБДД
  Рубрика: Общество
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