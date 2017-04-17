Прокуратура Удорского района после смертельного ДТП проверит дорогу и деятельность перевозчика

17 апреля 2017 года, 17:12 | Удорский

Прокуратура Удорского района проверит соблюдение законодательства о транспортной безопасности.

Поручение о проведении проверки исполнения законодательства о транспортной безопасности при осуществлении пассажирских перевозок и безопасности дорожного движения при осуществлении работ по обслуживанию и ремонту внутримуниципальных автомобильных трасс дано региональной прокуратурой.

По поручению прокуратуры Республики Коми прокуратура Удорского района организовала проведение проверки исполнения законодательства о транспортной безопасности при осуществлении пассажирских перевозок и безопасности дорожного движения при осуществлении работ по обслуживанию внутримуниципальных автомобильных трасс.

Поводом для её проведения послужило ДТП в Удорском районе, где в результате столкновения рейсового автобуса "ПАЗ" и автомобиля "Урал" погиб один человек и пострадали 38. Авария произошла на автодороге "Кослан-Усогорск". Водитель "Урала" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с пассажирским автобусом. В результате ДТП водитель автобуса погиб, 18 человек получили амбулаторную помощь, 20 – госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Три человека находятся в реанимации, в том числе одна малолетняя девочка. В отношении водителя "Урала" возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека).

Прокуратура Удорского района проверит деятельность индивидуального предпринимателя, которому принадлежит пассажирский автобус, а также Удорского ДРСУ ОАО "Коми дорожная компания", сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

По данным "Комиинформа", ДТП могло произойти из-за плохого качества дороги: очевидцы указывают на то, что грузовик мог попасть в дорожную яму.

Комиинформ
  Ключевые слова: прокуратура, проверка, ДТП
  Рубрика: Происшествия
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