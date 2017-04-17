В Сыктывкаре маршрут № 33 нарастил график движения

17 апреля 2017 года, 16:56 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В Сыктывкаре изменился график движения автобусного маршрута № 33 "Городской автовокзал - Сыктывкарский фанерный завод".

Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службе ООО "Сыктывкарское автотранспортное предприятие №1САТП №1", маршрут по нерегулируемому тарифу был разработан и введен в конце 2016 года по просьбе трудового коллектива Сыктывкарского фанерного завода.

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Стоимость проезда по нерегулируемому маршруту составляет 25 рублей.

Получив положительную оценку от горожан, "САТП №1" приняло решение о существенном увеличении количества выходов на данном маршруте. Отправления с автовокзала и фанерного завода осуществляются теперь каждые 20 минут. В качестве подвижного состава на маршруте используются автобусы марки "Mercedes".

Геня Джавршян
  Ключевые слова: САТП №1, автобус №33
  Рубрика: Общество
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