В Сыктывкаре маршрут № 33 нарастил график движения

В Сыктывкаре изменился график движения автобусного маршрута № 33 "Городской автовокзал - Сыктывкарский фанерный завод".

Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службе ООО "Сыктывкарское автотранспортное предприятие №1САТП №1", маршрут по нерегулируемому тарифу был разработан и введен в конце 2016 года по просьбе трудового коллектива Сыктывкарского фанерного завода.

Стоимость проезда по нерегулируемому маршруту составляет 25 рублей.

Получив положительную оценку от горожан, "САТП №1" приняло решение о существенном увеличении количества выходов на данном маршруте. Отправления с автовокзала и фанерного завода осуществляются теперь каждые 20 минут. В качестве подвижного состава на маршруте используются автобусы марки "Mercedes".