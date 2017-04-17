В Коми по факту ДТП с пассажирским автобусом возбуждено уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего водителя грузового автомобиля "Урал", подозреваемого в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.3 ст.264 УК РФ).

По данным следствия, 17 апреля текущего года на автодороге Кослан-Усогорск фигурант, управляя грузовым автомобилем "Урал", не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автобусом, двигавшимся во встречном направлении. В результате ДТП водитель автобуса погиб, 18 человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Среди пострадавших есть несовершеннолетние.

По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, получение и закрепление доказательственной базы.

Сегодня, как сообщает администрация Удорского района, на совещании под председательством руководителя района Николая Жилина службы отчитались о проведенных мероприятиях. Все выполняется оперативно и в штатном режиме. Работает следственно-оперативная группа.

По предварительной информации, в результате ДТП по состоянию на 14.00 пострадали 40 человек, 1 человек погиб (водитель 1958 г.р.)

На амбулаторном лечении - 20 человек;

В хирургическом отделении – 17 человек;

В реанимации – 3 человека (из них 2 детей)

В 17.00 часов ожидается прилет (МИ-8) (с врачами на борту).

Психологическая помощь оказывается штатным психологом ГБУ "Удорская ЦРБ" п. Усогорск.

К ликвидации последствий привлечены силы и средства РСЧС в количестве 64 человека и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России 30 человек и 2 единицы техники.

По информации главного врача Удорской ЦРБ Александр Полюхович, за помощью обратились 40 человек, 20 из них осмотрены и направлены домой.

20 проходят лечение амбулаторно, в т.ч. 3 человека лежат в реанимации – отец с дочкой и еще один ребенок. У них - черепно-мозговые травмы, переломы, вывихи, раны.

В районе 17 часов прибудет санавиационный вертолетный борт из Ухты с бригадой врачей: нейрохирурга, травматолога, хирурга,3 фельдшеров. Они везут кровь и плазму. В большем количестве крови необходимости нет. Койки развернуты в хирургическом отделении. На месте работает 4 хирурга. Все необходимые медикаменты в наличии имеются. Главный врач сам будет дежурить в течение ближайших суток.

Водитель Урала с 17-летним стажем работы характеризуется только с положительной стороны, прошел утренний медосмотр, транспорт также был осмотрен механиком. На месте ДТП сейчас работает техника.

"Любая необходимая помощь будет оказана в полном объеме и в кратчайшие сроки" - резюмировал руководитель района.