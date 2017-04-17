В Коми по факту ДТП с пассажирским автобусом проводится доследственная проверка

17 апреля 2017 года, 12:49 | Удорский
Фото УГИБДД МВД по Коми

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми по факту дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового пассажирского автобуса и грузового автомобиля организована доследственная проверка.

Напомним, авария произошла сегодня, 17 апреля, на автодороге Кослан-Усогорск произошло ДТП, в результате которого водитель автобуса погиб, есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетние.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Проводятся необходимые проверочные мероприятия.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Комиинформ
  Ключевые слова: ДТП, ГИБДД
  Рубрика: Происшествия
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