В Удорском районе столкнулись Урал и автобус ПАЗ
Один человек погиб, пятеро пострадали в ДТП в Удорском районе Коми.
Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции республики, авария случилась в 11.20 на автодороге Усогорск-Кослан.
Столкнулись Урал и рейсовый автобус ПАЗ.
По предварительным данным, погиб водитель автобуса, пятеро пострадали, среди которых есть дети
Всего в автобусе находилось 20 человек.
Как сообщили "Комиинформу" в МВД по Коми, всех пострадавших доставили в Усогорскую районную больницу. По данным "Комиинформа", один человек находится в тяжелом состоянии.
На место выехали все экстренные службы.
Ольга Белова
Рубрика: Происшествия
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