В Удорском районе столкнулись Урал и автобус ПАЗ

Один человек погиб, пятеро пострадали в ДТП в Удорском районе Коми.

Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции республики, авария случилась в 11.20 на автодороге Усогорск-Кослан.

Столкнулись Урал и рейсовый автобус ПАЗ.

По предварительным данным, погиб водитель автобуса, пятеро пострадали, среди которых есть дети

Всего в автобусе находилось 20 человек.

Как сообщили "Комиинформу" в МВД по Коми, всех пострадавших доставили в Усогорскую районную больницу. По данным "Комиинформа", один человек находится в тяжелом состоянии.

На место выехали все экстренные службы.