В Удорском районе столкнулись Урал и автобус ПАЗ

17 апреля 2017 года, 11:45 |
Фото УГИБДД МВД по Коми

Один человек погиб, пятеро пострадали в ДТП в Удорском районе Коми.

Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции республики, авария случилась в 11.20 на автодороге Усогорск-Кослан.

Столкнулись Урал и рейсовый автобус ПАЗ.

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По предварительным данным, погиб водитель автобуса, пятеро пострадали, среди которых есть дети

Всего в автобусе находилось 20 человек.

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Как сообщили "Комиинформу" в МВД по Коми, всех пострадавших доставили в Усогорскую районную больницу. По данным "Комиинформа", один человек находится в тяжелом состоянии.

На место выехали все экстренные службы.

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Ольга Белова
  Рубрика: Происшествия
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