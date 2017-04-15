Конструкции деревянного дома по улице Печорской в Сыктывкаре не выдержали ливня

Аварийные службы продолжают обследование дома №52 по ул. Печорская в Сыктывкаре, в котором сегодня из-за проливного дождя подмыло свайный фундамент, вследствие чего обвалилась кирпичная перегородка на нежилом первом этаже и произошло проседание полов в нескольких квартирах на втором.

На месте находятся представители управления ЖКХ администрации округа и управляющей компании. Об этом "Комиинформу" сообщил градоначальник Валерий Козлов.

По его словам, в связи с тем, что деревянный дом обветшал, его конструкции не выдержали ливня, который начался ночью и не прекращается до сих пор.

"На месте будут оставаться до тех пор, пока не завершится обследование, все соответствующие службы: ГО и ЧС, управление ЖКХ, а также управляющая компания. Мне каждые полчаса с места докладывают наши сотрудники о проводимой проверке и обследовании здания. Однако уже сейчас есть понимание: никакого обрушения фасадной стеновой панели дома не произошло", - отметил "Комиинформу" Валерий Козлов.

Никто из людей, находящихся в доме, не пострадал. Он также сообщил о том, что всем без исключения жильцам предложен временный переезд в маневренный жилфонд, где они смогут провести выходные, пока профильные службы будут определяться с перспективой предстоящих ремонтных работ.

"Однако сыктывкарцы, проживающие в этом доме, в письменном виде отказались от альтернативного жилья на период устранения последствий инцидента. Это, разумеется, их право. Сейчас наши службы продолжают осмотр здания", - пояснил "Комиинформу" мэр Сыктывкара.