Конструкции деревянного дома по улице Печорской в Сыктывкаре не выдержали ливня

15 апреля 2017 года, 13:34 | Сыктывкар
Фото Ярославы Пархачевой

Аварийные службы продолжают обследование дома №52 по ул. Печорская в Сыктывкаре, в котором сегодня из-за проливного дождя подмыло свайный фундамент, вследствие чего обвалилась кирпичная перегородка на нежилом первом этаже и произошло проседание полов в нескольких квартирах на втором.

На месте находятся представители управления ЖКХ администрации округа и управляющей компании. Об этом "Комиинформу" сообщил градоначальник Валерий Козлов.

По его словам, в связи с тем, что деревянный дом обветшал, его конструкции не выдержали ливня, который начался ночью и не прекращается до сих пор.

4.jpg

"На месте будут оставаться до тех пор, пока не завершится обследование, все соответствующие службы: ГО и ЧС, управление ЖКХ, а также управляющая компания. Мне каждые полчаса с места докладывают наши сотрудники о проводимой проверке и обследовании здания. Однако уже сейчас есть понимание: никакого обрушения фасадной стеновой панели дома не произошло", - отметил "Комиинформу" Валерий Козлов.

5.jpg

Никто из людей, находящихся в доме, не пострадал. Он также сообщил о том, что всем без исключения жильцам предложен временный переезд в маневренный жилфонд, где они смогут провести выходные, пока профильные службы будут определяться с перспективой предстоящих ремонтных работ.

"Однако сыктывкарцы, проживающие в этом доме, в письменном виде отказались от альтернативного жилья на период устранения последствий инцидента. Это, разумеется, их право. Сейчас наши службы продолжают осмотр здания", - пояснил "Комиинформу" мэр Сыктывкара.

Дарья Шучалина
  Рубрика: Происшествия
  • 5
  • 0
  • 12
  • 5
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

14:15 14.04.2017
Управляющие компании Сыктывкара в недельный срок должны привести в порядок контейнерные площадки
09:51 14.04.2017
В районах Коми построят новые и модернизируют действующие объекты ЖКХ
08:31 14.04.2017
Жильцы многоквартирных домов в Коми должны отреагировать на письма регоператора


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Нужна помощь



Мы рядом
Андрей. Нуждаюсь в замене тазобедренного и коленного суставов. (Сыктывкар)
Анастасия. Нуждаюсь в сопровождении. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Валерий Козлов
Мэр Сыктывкара
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus