В Сыктывкаре обрушилась стена жилого дома

15 апреля 2017 года, 12:59 | Сыктывкар
Фото Ярославы Пархачевой

Сегодня в 8 часов утра в Сыктывкаре обрушилась стена общежития по адресу ул.Печорская, 52. К счастью, при обрушении никто не пострадал.

Всего в доме 10 комнат, одна из которых - муниципальная, девять находятся в собственности. Деревянное здание с кирпичной отделкой построено в 1958 году и ранее являлось детским садом. Рухнула стена первого этажа. Пол второго этажа шатается.

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С утра на место выезжала комиссия администрации Сыктывкара. Жильцам предложили временно перебраться в маневренный фонд по адресу Промышленная, 15, в местечке Човью, однако они отказались.

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К месту происшествия стянуты все службы. Идет разбор завалов.

Как рассказали жильцы "Комиинформу", на протяжении нескольких лет они писали письма о плачевном состоянии их дома, однако администрация не успела предпринять никаких мер по предотвращению ЧП.

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Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: происшествие, жилой дом
  Рубрика: Происшествия
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