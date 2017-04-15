Под Сыктывкаром автобус №23 сбил женщину и скрылся с места ДТП

Под Сыктывкаром, в поселке Краснозатонский, произошел дорожный инцидент с участием общественного транспорта. Об этом "Комиинформу" сообщили в госавтоинспекции республики.

14 апреля в 7:40 водитель 1970-го года рождения,управляя автобусом "ПАЗ-32054" 23-го маршрута, отъезжал от автобусной остановки. Напротив дома №33 по улице Трактовая он не убедился в безопасности маневра, в результате чего наехал на женщину-пешехода, которая стояла справа по ходу движения транспорта.

Пострадавшая 1952-го года рождения получила открытый перелом пальца кисти. За медпомощью обратилась самостоятельно.

Водитель автобуса в течение года за нарушения ПДД привлекался к административной ответственности четыре раза, три из которых - за превышение скорости. Стаж вождения - с 2004-го года, отметили в ГИБДД. В момент аварии был трезв.