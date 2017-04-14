Нацмузей Коми предложил открыть в здании бывшей поликлиники №1 музейно-выставочный центр "Победа"

Нацмузей Коми обратился к депутату Госсовета Коми Леониду Вокуеву оказать содействие в переговорах с мэрией Сыктывкара по передаче здания бывшей поликлиники №1 под музейно-выставочный центр "Победа".

В рамках Года добрых дел, инициатором которого выступил глава региона Сергей Гапликов, парламентарий предложил мэру Сыктывкара Валерию Козлову рассмотреть возможность передачи здания в распоряжении Намузея Коми.

Как удалось выяснить "Комиинформу", во время личного приема работники культуры и музейного дела Сыктывкара обратились с просьбой к Л. Вокуеву оказать содействий в организации дополнительных площадок по экспонированию военно-патриотической тематики и произведений современного искусства.

По итогам встречи депутат провел беседу с директором Национального музея Коми Ириной Котылевой. По ее словам, в настоящее время у музея действительно недостаточно помещений для экспонирования имеющихся коллекций, в том числе для создания современного центра историко-патриотического воспитания, актуального как для старшего, так и для молодого поколения.

За более чем столетнюю историю Национальный музей накопил значительную базу уникальных документов, фотографий и воспоминаний о событиях военной истории республики и Сыктывкара, начиная со времён Отечественной войны 1812 года, которые могут поведать интересные страницы судеб жителей региона.

По мнению сотрудников музея, площадь здания бывшей поликлиники почти в две тысячи квадратных метров позволила бы разместить там обширный исторический материал, экспонирование которого играет важную роль в патриотическом воспитании молодежи.

Выгодное расположение здания в центре города позволило бы музею стать культурным центром столицы.

Там же могли бы экспонироваться работы известных скульпторов и художников, к примеру, Игоря Пылаева - скульптора и театрального художника, заслуженного деятеля искусств Коми и многих других.

По мнению сотрудников музея, к 100-летию республики история Сыктывкара должна быть представлена масштабно, выразительно и ярко.

Передача здания бывшей поликлиники в распоряжение Национального музея Коми могла бы стать значимым вкладом в развитие и популяризацию культуры в республике.