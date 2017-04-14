Нацмузей Коми предложил открыть в здании бывшей поликлиники №1 музейно-выставочный центр "Победа"

14 апреля 2017 года, 18:01 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

Нацмузей Коми обратился к депутату Госсовета Коми Леониду Вокуеву оказать содействие в переговорах с мэрией Сыктывкара по передаче здания бывшей поликлиники №1 под музейно-выставочный центр "Победа".

В рамках Года добрых дел, инициатором которого выступил глава региона Сергей Гапликов, парламентарий предложил мэру Сыктывкара Валерию Козлову рассмотреть возможность передачи здания в распоряжении Намузея Коми.

47.jpg

Как удалось выяснить "Комиинформу", во время личного приема работники культуры и музейного дела Сыктывкара обратились с просьбой к Л. Вокуеву оказать содействий в организации дополнительных площадок по экспонированию военно-патриотической тематики и произведений современного искусства.

По итогам встречи депутат провел беседу с директором Национального музея Коми Ириной Котылевой. По ее словам, в настоящее время у музея действительно недостаточно помещений для экспонирования имеющихся коллекций, в том числе для создания современного центра историко-патриотического воспитания, актуального как для старшего, так и для молодого поколения.

За более чем столетнюю историю Национальный музей накопил значительную базу уникальных документов, фотографий и воспоминаний о событиях военной истории республики и Сыктывкара, начиная со времён Отечественной войны 1812 года, которые могут поведать интересные страницы судеб жителей региона.

По мнению сотрудников музея, площадь здания бывшей поликлиники почти в две тысячи квадратных метров позволила бы разместить там обширный исторический материал, экспонирование которого играет важную роль в патриотическом воспитании молодежи.

Выгодное расположение здания в центре города позволило бы музею стать культурным центром столицы.

Там же могли бы экспонироваться работы известных скульпторов и художников, к примеру, Игоря Пылаева - скульптора и театрального художника, заслуженного деятеля искусств Коми и многих других.

По мнению сотрудников музея, к 100-летию республики история Сыктывкара должна быть представлена масштабно, выразительно и ярко.

Передача здания бывшей поликлиники в распоряжение Национального музея Коми могла бы стать значимым вкладом в развитие и популяризацию культуры в республике.

Геня Джавршян
  Ключевые слова: Нацмузей Коми, музейно-выставочный центр Победа, бывшая поликлиника №1
  Рубрика: Культура
  • 0
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

12:33 12.04.2017
Кинотеатр "Томлун" в Усинске передадут в аренду "Комикино"
15:45 11.04.2017
Свою версию клипа "Жить" сняли в Усинске
14:59 07.04.2017
"Öшкамöшка-2017" объединила более 400 сыктывкарских дошколят


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта

Новости партнеров

Клаус Пеллер: "Мечтаю, чтобы мы в Коми жили, как в Европе"
Должникам за услуги ЖКХ в Княжпогостском районе предлагают погасить долги добровольно



Нужна помощь



Интервью

Валерий Козлов
Мэр Сыктывкара
все интервью

Инфоблок

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

13 апреля

День освобождения столицы Австрии Вены советскими войсками 1945 г.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus