"Альпийская гонка" в 17-й раз соберет на лыжне сыктывкарцев в купальниках

Увеселительное шоу "Альпийская гонка", которое проходит в Сыктывкаре в апреле уже 17-й год и по-другому называется "гонка в трусах", соберет любителей экстрима, чтобы выяснить, кто быстрее всех ездит на лыжах без одежды.

Такой неординарный способ закрыть лыжный сезон придумал участник олимпийских игр Владимир Леготин.

Как рассказал "Комиинформу" организатор, так как весна в Коми пришла рано, на трассе за железнодорожным вокзалом открылись ручьи, поэтому ее пришлось оборудовать желобами для отвода воды. При этом снега на базе еще достаточно и организаторам не придется создавать искусственный покров или набрасывать снег лопатами, как это было в прошлые сезоны.

Основными правилами участия в соревнованиях со знаком 18+ являются купальный костюм или короткие шорты и топы, а также старт согласно возрастному гандикапу. Первым бежит самый юный участник. Места определяются стандартно по финишу.

В прошлые года зрители шоу могли увидеть в снегу участников в карнавальных костюмах Деда Мороза, клоуна, демона, а также девушку в юбке из украинского флага. Самый элегантный костюм-2017 будет удостоен специального приза.

Гонка ежегодно собирает боле ста участников, среди которых можно встретить известных спортсменов республики. На этот раз 15 апреля в 11.00 на лыжной базе за железнодорожным вокзалом женщины будут бежать два круга по полтора километра, мужчины - четыре круга.

Всего планируется наградить около пятидесяти экстремалов.