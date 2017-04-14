"Альпийская гонка" в 17-й раз соберет на лыжне сыктывкарцев в купальниках

14 апреля 2017 года, 16:23 | Сыктывкар
Фото: sportrk.ru

Увеселительное шоу "Альпийская гонка", которое проходит в Сыктывкаре в апреле уже 17-й год и по-другому называется "гонка в трусах", соберет любителей экстрима, чтобы выяснить, кто быстрее всех ездит на лыжах без одежды.

Такой неординарный способ закрыть лыжный сезон придумал участник олимпийских игр Владимир Леготин.

Как рассказал "Комиинформу" организатор, так как весна в Коми пришла рано, на трассе за железнодорожным вокзалом открылись ручьи, поэтому ее пришлось оборудовать желобами для отвода воды. При этом снега на базе еще достаточно и организаторам не придется создавать искусственный покров или набрасывать снег лопатами, как это было в прошлые сезоны.

Основными правилами участия в соревнованиях со знаком 18+ являются купальный костюм или короткие шорты и топы, а также старт согласно возрастному гандикапу. Первым бежит самый юный участник. Места определяются стандартно по финишу.

В прошлые года зрители шоу могли увидеть в снегу участников в карнавальных костюмах Деда Мороза, клоуна, демона, а также девушку в юбке из украинского флага. Самый элегантный костюм-2017 будет удостоен специального приза.

Гонка ежегодно собирает боле ста участников, среди которых можно встретить известных спортсменов республики. На этот раз 15 апреля в 11.00 на лыжной базе за железнодорожным вокзалом женщины будут бежать два круга по полтора километра, мужчины - четыре круга.

Всего планируется наградить около пятидесяти экстремалов.

Юлия Николаева
  Ключевые слова: трусы, лыжи, костюм, динамо, гонка
  Рубрика: Спорт
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

18:34 13.04.2017
Более 25 тысяч сыктывкарцев "прошагали вместе с ГТО"
19:43 12.04.2017
Нелётная погода не стала помехой для "Космического забега" в Сыктывкаре
18:03 12.04.2017
"НИКА" обыграла "Ставропольчанку" и стала шестой по итогам сезона


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта

Новости партнеров

Клаус Пеллер: "Мечтаю, чтобы мы в Коми жили, как в Европе"
Должникам за услуги ЖКХ в Княжпогостском районе предлагают погасить долги добровольно



Нужна помощь



Интервью

Валерий Козлов
Мэр Сыктывкара
все интервью

Инфоблок

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

13 апреля

День освобождения столицы Австрии Вены советскими войсками 1945 г.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus