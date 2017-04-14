Сосногорцы просят открыть в городе магазин "Матö"

Жители Сосногорска, недовольные качеством продукции в федеральных торговых сетях, просят открыть в своем городе магазин Коми региональной торговой сети "Матö".

Напомним, в настоящее время на территории республики действуют четыре магазина под брендом "Матö".

Пятый магазин будет открыт в Сыктывкаре 1 мая по адресу ул. Свободы, 27. Потребкооператив намерен расширять торговую сеть как на территории республики - в Усинске, так и за ее пределами – на площадях Торгового дома при Представительстве Республике Коми в Санкт-Петербурге.

Инициатор обращения - житель Сосногорска- пояснил, что узнал о Коми региональной торговой сети, которая специализируется исключительно на продукции местных производителей, из новостной ленты "Комиинформа".

"К сожалению, у нас в Сосногорске, кроме "Пятерочки" и "Магнита", других сетей торговых нет, а реализуемая ими продукция оставляет желать лучшего, - отметил он. – Откуда они ее привозят – неизвестно. Продукция, произведенная в республике, – это гарантированное качество. Кроме того, мы можем рублем поддержать местных производителей, которым непросто выживать в условиях конкуренции с федеральными сетями".

Сосногорец пояснил, что в микрорайоне Сосновка по ул. Молодежная,3 расположен торговый центр "Ижма", в котором пустует около 450 квадратных метров. В этом же здании находится офис управляющей компании "Коммунальщик", поэтому торговую точку можно считать "высокопроходимой". В пустующем торговом центре занято только одно место, где предприниматель торгует хлебом местного производства. Магазин "Матö", выделяющийся своей концепцией, отлично бы вписался в это пространство.

В комментарии "Комиинформу" председатель правления потребкооператива "Региональная торговая сеть" Светлана Скрипилова сообщила, что план развития сети на этот год утвержден пайщиками, новые торговые точки планируется открыть до конца 2017 года в Санкт-Петербурге и Усинке.

"У нас есть требования к торговым объектам, в которых размещаются магазины под брендом "Матö", - добавила С. Скрипилова. – На основании этих требований производятся предварительные расчеты. Если предложение будет экономически выгодным, мы вынесем его на рассмотрение пайщиков".