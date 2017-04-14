Препараты для рекультивации земель в Коми проверили насекомые

14 апреля 2017 года, 8:42 | Сыктывкар
Фото www.macroid.ru

Почвенные беспозвоночные очень быстро реагируют на изменения условий обитания, и поэтому они могут быть хорошими индикаторами антропогенных загрязнений экосистем. Об этом рассказали сотрудники института биологии Коми на семинаре, посвященном вопросам рекультивации земель и переработки нефтешламов. Насекомые смогли подтвердить эффективность методов рекультивации с использованием специальных биопрепаратов.

Индикационными параметрами в случае насекомых выступили структура микрофауны и ее численность. Группой ученых института биологии был проведен долгосрочный мониторинг состояния почвы с 2002 по 2014 год. В его ходе проведен сравнительный анализ методов рекультивации с применением биопрепаратов "Универсал", "Родер", агрохимических методов и метода исключительно механической уборки.

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Мониторинг показал, что методы рекультивации с использованием биопрепаратов более эффективны.

Так, на участке, где была использована только механическая уборка, биоиндикаторы показали лишь первый этап восстановления микрофауны, участок был заселен в основном почвенными микронасекомыми – мезостигматическими клещами.

Более высокий уровень развития микрофауны продемонстрировал агрохимический метод. Здесь был зафиксирован второй этап восстановления: на площадке обитали группировки с участием маленьких членистоногих – коллембол, или, как их еще называют, ногохвосток.

Площадки, обработанные биопрепаратами, достигли, в свою очередь, третьего этапа. Биоиндикаторами на них выступили уже орибатиды – панцирные клещи, что похожи на крошечных круглых темноокрашенных жучков.

На основании этих данных, а также индикационных параметров растений и микроорганизмов коллективом авторов института был разработан функциональный метод комплексной оценки состояния экосистем с нефтяным загрязнением и определения эффективности способов их рекультивации.

***Рекультивация земель – это комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и хозяйственной ценности нарушенных и загрязненных земель, а также на улучшение условий окружающей среды.

***Нефтешламы (нефтяные шламы) — это сложные физико-химические смеси, которые состоят из нефтепродуктов, механических примесей (глины, окислов металлов, песка) и воды).

Наталья Петрова
  Ключевые слова: экология, Эко-Коми, рекультивация земель, нефтешламы, биоиндикаторы
  Рубрика: Экология
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