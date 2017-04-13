Мать медвежат-подкидышей могла стать жертвой браконьеров

13 апреля 2017 года, 17:33 | Усть-Куломский
Фото ВКонтакте

Два медвежонка (самец и самка) находились в коробке, когда их обнаружил местный житель. Скорее всего, их мать стала жертвой браконьеров. Далее, предположительно, они вывезли медвежат из леса и оставили в таком месте, где их смогут обнаружить люди.

Судя по внешнему виду и размерам, медвежата родились совсем недавно, в 2017 году. До двухлетнего возраста мать не отходит от детенышей далеко, поэтому и было высказано предположение, что она погибла. Сейчас медвежата находятся на передержке, а специалисты ГКУ РК "Охотнадзор" в оперативном порядке решают вопрос о перевозке зверей в специализированный "Центр спасения медведей IFAW" в Тверской области. Информация об инциденте была доведена до местного отдела полиции с целью проведения проверки по данному факту.

По словам специалистов, самое главное для медвежат – это не привыкнуть к человеку, иначе выжить в естественных условиях обитания у них не получится. Их контакты с людьми минимизированы, а в будущем в "Центре спасения медведей" они будут проходить реабилитацию по методике доктора биологических наук Валентина Пажетнова. Его рекомендации позволяют возвращать животных в естественную среду обитания без пагубных последствий пребывания в обществе человека.

Это не первый случай, когда охотоведам Коми приходится спасать осиротевших медвежат. Ранее зверей из республики уже направляли в реабилитационный центр. После набора необходимого для самостоятельного выживания веса их возвращают в лес, сообщает пресс-служба Минприроды РК.

Комиинформ
  Ключевые слова: медведи
  Рубрика: Экология
  • 20
  • 2
  • 0
  • 0
  • 1

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

14:46 13.04.2017
На троицко-печорской трассе нашли медвежат-подкидышей
12:22 13.04.2017
В Коми будут созданы семь опорных площадок по развитию экологического образования
10:39 13.04.2017
Численность боровой дичи в лесах Коми увеличилась в два раза


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Нужна помощь



Мы рядом
Антон.
Срочная помощь!
Нужны средства на лечение детского аутизма в Китае. (Сыктывкар)
Константин. Обучу незрячих шрифту Брайля и ориентировке по городу. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Валерий Козлов
Мэр Сыктывкара
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus