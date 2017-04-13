На троицко-печорской трассе нашли медвежат-подкидышей

13 апреля 2017 года, 14:45 | Усть-Куломский
Фото ВКонтакте

На трассе Сыктывкар - Троицко-Печорск обнаружили двух медвежат.

Как стало известно "Комиинофрму", вчера вечером в дежурную часть ОМВД России по Усть-Куломскому району в селе Кебанъёль поступило сообщение от проезжавшего мимо водителя о том, что недалеко от автозаправки на перекрестке на дороге лежит коробка, а в ней - два медвежонка.

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Специалисты выехали на место. Все это время косолапые сидели в своем картонном "доме", не делая попыток выбраться.

Сотрудники полиции извлекли их из коробки и на служебной машине доставили в отделение полиции, где они провели всю ночь.

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Сегодня утром детенышей передали специалистам районного охотнадзора, которые будут заниматься их дальнейшей судьбой.

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Как медвежата оказались в коробке на автотрассе, предстоит выяснить сотрудникам полиции.

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Комиинформ
  Ключевые слова: медведи
  Рубрика: Происшествия
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