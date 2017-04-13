На троицко-печорской трассе нашли медвежат-подкидышей

На трассе Сыктывкар - Троицко-Печорск обнаружили двух медвежат.

Как стало известно "Комиинофрму", вчера вечером в дежурную часть ОМВД России по Усть-Куломскому району в селе Кебанъёль поступило сообщение от проезжавшего мимо водителя о том, что недалеко от автозаправки на перекрестке на дороге лежит коробка, а в ней - два медвежонка.

Специалисты выехали на место. Все это время косолапые сидели в своем картонном "доме", не делая попыток выбраться.

Сотрудники полиции извлекли их из коробки и на служебной машине доставили в отделение полиции, где они провели всю ночь.

Сегодня утром детенышей передали специалистам районного охотнадзора, которые будут заниматься их дальнейшей судьбой.

Как медвежата оказались в коробке на автотрассе, предстоит выяснить сотрудникам полиции.