Биологи Коми заявляют о необходимости внедрения типового проекта по работе с нефтезагрязненными землями

13 апреля 2017 года, 18:02 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Ликвидировать последствия разливов нефти можно более оперативно. О необходимости внедрения в Республике Коми такого нормативного документа, как типовой проект по работе с нефтезагрязненными землями, заявила кандидат биологических наук Мария Макарова на научно-практическом семинаре, посвященном вопросам рекультивации земель и переработки нефтешламов в Республике Коми.

Она обратила внимание, что в российском законодательстве предельно четко определен порядок работ по восстановлению загрязненных нефтью земель. Это максимальное удаление разлитой нефти вначале и рекультивация загрязненных земель в соответствии с проектом, получившим положительную экологическую экспертизу, после. Тем не менее, экологическая экспертиза во многом стандартных мероприятий зачастую "тормозит" подрядчика.

По словам биолога М.Макаровой, если упорядочить существующий опыт организации и проведения работ по ликвидации последствий разливов нефти в виде типового плана, можно значительно сэкономить время, требуемое на принятие решения, и запустить процесс рекультивации почвы раньше.

Для создания проекта должна быть проведена предварительная экспертиза типичных технологий реагирования, после подтверждения их эффективности и включения в типовой документ подрядчики смогут сразу приступать к рекультивации и одновременно проводить экспертизу уже только для методов дальнейшего последействия.

На сегодня сотрудниками института уже разработаны типовые проекты по переработке нефтешламов и рекультивации нефтешламовых амбаров в природно-климатических условиях Ненецкого Автономного округа и Республики Коми. Они содержат готовые технологические решения и порядок их реализации. Однако требуется внедрение инициативы на законодательном или корпоративном уровне.

Наталья Петрова
  Ключевые слова: экология, Эко-Коми, рекультивация земель, нефтешламы
  Рубрика: Экология
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