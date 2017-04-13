Биологи Коми заявляют о необходимости внедрения типового проекта по работе с нефтезагрязненными землями

Ликвидировать последствия разливов нефти можно более оперативно. О необходимости внедрения в Республике Коми такого нормативного документа, как типовой проект по работе с нефтезагрязненными землями, заявила кандидат биологических наук Мария Макарова на научно-практическом семинаре, посвященном вопросам рекультивации земель и переработки нефтешламов в Республике Коми.

Она обратила внимание, что в российском законодательстве предельно четко определен порядок работ по восстановлению загрязненных нефтью земель. Это максимальное удаление разлитой нефти вначале и рекультивация загрязненных земель в соответствии с проектом, получившим положительную экологическую экспертизу, после. Тем не менее, экологическая экспертиза во многом стандартных мероприятий зачастую "тормозит" подрядчика.

По словам биолога М.Макаровой, если упорядочить существующий опыт организации и проведения работ по ликвидации последствий разливов нефти в виде типового плана, можно значительно сэкономить время, требуемое на принятие решения, и запустить процесс рекультивации почвы раньше.

Для создания проекта должна быть проведена предварительная экспертиза типичных технологий реагирования, после подтверждения их эффективности и включения в типовой документ подрядчики смогут сразу приступать к рекультивации и одновременно проводить экспертизу уже только для методов дальнейшего последействия.

На сегодня сотрудниками института уже разработаны типовые проекты по переработке нефтешламов и рекультивации нефтешламовых амбаров в природно-климатических условиях Ненецкого Автономного округа и Республики Коми. Они содержат готовые технологические решения и порядок их реализации. Однако требуется внедрение инициативы на законодательном или корпоративном уровне.