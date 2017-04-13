"Барахолка" в центре Сыктывкара стихийно сворачивается и так же появляется снова

13 апреля 2017 года, 17:25 | Сыктывкар
Фото Ярославы Пархачёвой

"Барахолка" на пересечении улиц Орджоникидзе – Карла Маркса Сыктывкара свернулась сегодня в обеденное время, однако к вечеру стихийно появилась снова.

Днем 13 апреля на нелегальной торговой точке продавцы упаковывали свой б/у товар и уходили с "рыбного места", очевидно, испугавшись прибывших на перекресток полицейских. Правда, к вечеру, по словам очевидцев, торговцы снова развернулись, выставив на продажу граненые стаканы, запчасти и книги.

Еще на днях, отвечая на вопросы журналистов после общегородской планерки, мэр Валерий Козлов заявил, что в городе активизируют борьбу со всеми точками стихийной торговли в целом и на этой "барахолке", в частности.

В начале месяца сыктывкарцы обращались в редакцию "Комиинформа", полицию и администрацию города, сообщая о том, что на "блошином рынке" асоциальным лицам незаконно продают запрещенные спиртосодержащие "фунфырики".

Вопрос находится на контроле УМВД России по Сыктывкару.

Ярослава Пархачева
  Ключевые слова: торговля, Сыктывкар, МВД, законодательство, Алкоголь, администрация
  Рубрика: Общество
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