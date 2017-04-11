Факты продажи "фунфыриков" на нелегальной "барахолке" Сыктывкара подтвердились

Факты продажи спиртосодержащей продукции на нелегальной "барахолке" в центре Сыктывкара подтвердились. При этом администрация города намерена активизировать работу по борьбе со стихийной торговлей на улицах в целом и на пересечении Орджоникидзе и Карла Маркса в частности. Об этом на брифинге 11 глава заявил глава администрации столицы Коми Валерий Козлов.

"Реакция на подобные сообщения от граждан у нас одна: мы выезжаем совместно с УМВД, разгоняем продавцов, но через какое-то время это стихийно возникает снова. В субботу там уже была поставлена конструкция из целлофана, как какая-то палаточка-земляночка…" - прокомментировал мэр ситуацию на "барахолке".

Борьбу со стихийной торговлей будут проводить не только здесь. Валерий Козлов обратил внимание на незаконные торговые точки вдоль Коммунистической, а также на железнодорожном вокзале. В мэрии не отрицают, что подобная торговля распространилась из-за того, что в последнее время с проблемой боролись недостаточно.

"Два-три года назад нам удавалось навести порядок с палатками в центре города, - подчеркнул В.Козлов. – Потом контроль немного ослабили. Если нам удалось это сделать несколько лет назад, удастся и сейчас", - уверен мэр.