Год добрых дел вернет нас во времена, когда искренней взаимопомощи было больше – Маргарита Колпащикова

13 апреля 2017 года, 13:50 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

Год добрых дел вернет республику во времена, когда искренней взаимопомощи было больше. Такое мнение высказала председатель Коми отделения Всероссийского общества инвалидов Маргарита Колпащикова, комментируя недавнюю инициативу руководителя региона посвятить 2017-й добрым делам.

"Людей, занимающихся благими делами искренне и от души, стало меньше. Поэтому реакция главы понятна: он решил объявить Год добрых дел официально, чтобы в каком-то смысле вернуть нас к тем временам, когда хорошо была развита помощь и взаимопомощь, добровольчество. Когда люди делали это не из-за каких-то приглашений, а просто понимая, что конкретный человек нуждается в этом. Сейчас мы живем в мире, где действительно много агрессии, негатива, злобы. Давайте объединяться и творить хорошее", - призвала Маргарита Колпащикова.

Само же Коми отделение Всероссийского общества инвалидов занимается добрыми делами ежедневно, независимо от принятых "наверху" решений.

"Помощь и содействие людям, которые нуждаются в этом, мы оказываем постоянно, - подчеркнула собеседница информагентства. – Мы делаем все возможное, чтобы люди с инвалидностью получали образование, работу, были занятыми. Кроме того, изо дня в день активно занимаемся просвещением общества, прививаем правильное отношение к людям с инвалидностью – и это все добрые дела".

Напомним, глава Коми Сергей Гапликов выступил с инициативой проведения 2017-го под знаком Года добрых дел. Соответствующее предложение он озвучил 10 апреля на встрече в администрации главы с членами Общественной палаты региона.

Ярослава Пархачева
  Ключевые слова: коми, инвалиды, ВОИ, власть
Персоны: Гапликов Сергей Анатольевич
  Рубрика: Общество
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