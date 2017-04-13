Пропавшую после похорон брата жительницу Шошки нашли мертвой

41-летняя жительница села Шошка Сыктывдинского района Надежда Пилипенко найдена мертвой. Напомним, женщина пропала после похорон и поминок брата несколько дней назад.

Информация о ее исчезновении появилась в соцсетях, в группе "Гражданский контроль". Надежда вышла от родственников, где поминали ее только что умершего брата, в ночь с 7 на 8 апреля в домашнем халате, резиновых сапогах и куртке.

10 апреля родственники пропавшей подали заявление в полицию.

Как рассказал "Комиинформу" брат Надежды Алексей, женщину обнаружили на территории ее дома повешенной. Близкие считают, что Надежда могла пойти на страшный поступок из-за тяжелейшего психологического состояния. По факту проводится проверка.

В июне прошлого года 21-летнего сына Надежды также нашли повешенным. Он служил по контракту в Псковской области. В день трагедии молодой человек находился не на территории части, а в увольнительной. По словам собеседника информагентства, по этому факту было возбуждено уголовное дело.