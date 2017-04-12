Жительница села Шошка пропала после похорон брата

В Сыктывдинском районе Коми пропала 41-летняя женщина. Информация о ее исчезновении появилась в соцсетях, в группе "Гражданский контроль".

Как рассказали "Комиинформу" активисты, занимающиеся поиском, Надежда Пилипенко вышла из дома в ночь с 7 на 8 апреля, где проходили поминки по умершему брату. До настоящего момента о ее местонахождении ничего не известно.

Женщина была одета в темную синюю куртку с капюшоном, домашний черно-белый халат, бежевые резиновые сапоги.

10 апреля родственники пропавшей подали заявление в полицию.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Надежды Пилипенко, просят сообщать по экстренным телефонам: 89128658888, 89041089062, 02 или 112.