Судебные приставы Коми помогли бывшим супругам разделить совместно нажитое имущество

12 апреля 2017 года, 20:30 | Воркута
фото УССП по Коми

В Коми супругам при разводе потребовалась помощь судебных приставов.

После развода воркутинцы не смогли поделить совместно нажитое имущество. Согласно решению городского суда, бывшей жене полагался кухонный гарнитур, плита, телевизор, водонагреватель, спальный гарнитур, два стеклянных книжных столика, вытяжка, шкаф, компьютерный стол, пылесос и др. Общая стоимость имущества — более 200 тысяч рублей. Несмотря на решение суда, мужчина решил не расставаться с нажитым добром и в дом бывшую супругу не впустил.

За помощью женщина обратилась к судебным приставам. Должник был ознакомлен с постановлением о возбуждении исполнительного производства. Также судебный пристав-исполнитель вручил мужчине требование о предоставлении помещения, в котором находилось совместно нажитое имущество, для исполнительных действий.

В назначенную для совершения исполнительных действий дату под контролем судебных приставов должник передал спорное имущество, о чем был составлен соответствующий акт. Кроме того, пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора с должника, так как в установленный для добровольного исполнения срок решение суда исполнено не было. Исполнительное производство окончено. Однако должнику еще предстоит оплатить исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей, сообщает УФССП по Коми.


Комиинформ
  Рубрика: Право
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