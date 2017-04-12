Заказав в интернет-магазине фирменные кроссовки, ухтинцы лишились более 50 тыс. рублей

Заказав в интернет-магазине фирменные кроссовки стоимостью 3 тыс. рублей, ухтинцы лишились более 50 тысяч рублей

В дежурную часть ОМВД России по городу Ухте обратился мужчина 1989 года рождения. Молодой человек пояснил правоохранителям, что подвергся мошенническим действиям, совершенным посредством интернета.

Оказалось, что на просторах всемирной паутины мужчина нашел сайт дисконтной брендовой обуви и заказал фирменные кроссовки стоимостью 3000 рублей. Ухтинец добавил товар в корзину, и практически сразу с ним связался менеджер, который пояснил, что товар можно оплатить по карте, баланс которой составляет не менее 10 тысяч рублей.

Такое требование покупателя не смутило, и он сразу же перевел оплату за выбранные кроссовки. Мнимый менеджер, продолжая вводить молодого человека в заблуждение, сказал, что операция перевода зависла, и ему необходимо вернуть средства на счет ухтинца.

Выудив под этим предлогом у доверчивого гражданина реквизиты банковской карты, включая трехзначный CVC код. Тогда к разговору с менеджером подключилась супруга ухтинца, которая заподозрила неладное. Однако, переговорив с лжеменеджером, сама поверила в его "добрые" намерения.

Аферист ссылался на зависшую операцию по обратному переводу, и спросил, имеются ли у молодых людей еще какие-нибудь карты с балансом не менее 10 тысяч рублей. Тогда девушка продиктовала полные данные по своей карте.

Вследствие мошеннических действий с банковских карт семейной пары были списаны в общей сложности 53 тысячи рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество".

МВД по Коми рекомендует жителям региона быть бдительными и внимательно относиться к сделкам посредством сети интернет. Участились случаи создания мошенниками ложных сайтов интернет-магазинов, банков, биржевых торговых площадок. Не стоит слепо доверять качественно оформленному интерфейсу электронного ресурса, следует проверить, поставлено ли предприятие на учет в налоговую службу.

Напоминаем, что при приобретении, продаже товаров либо совершении других сделок не следует осуществлять предоплату и переводить свои деньги на расчетные счета и счета мобильных телефонов неизвестных физических и юридических лиц. Необходимо помнить, что предоплата за товар не гарантирует его получение. Рекомендуется рассчитываться с поставщиками товаров и услуг наложенным платежом, либо через курьера при непосредственном их получении.

Также необходимо тщательно проверить всю информацию о поставщике товаров и услуг, найти отзывы граждан. При малейших сомнениях следует отказаться от сделки или покупки.