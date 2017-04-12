В Усть-Куломском районе мотоциклист без прав попал в аварию с четырехлетней дочерью

В Усть-Куломском районе в ДТП пострадал ребенок. Об этом "Комиинформу" сообщили в госавтоинспекции региона.

Около 20:50 водитель 1991-го года рождения, управляя мотоциклом "Минск", двигался по улице Центральной села Мыёлдино со стороны дома №190 к дому №51. С ним была дочь, через несколько дней девочке исполнится пять лет.

Напротив дома №184 по Центральной мужчина не справился с управлением, в результате чего транспорт съехал в кювет и опрокинулся.

Пострадавшая в ДТП девочка получила сотрясение мозга и была госпитализирована в Усть-Куломскую ЦРБ.

Водитель мотоцикла ехал без прав и никогда ранее их не получал. Как выяснилось, сам транспорт был технически неисправен. Кроме того, мужчина отказался от медицинского освидетельствования.

На месте сотрудники ГИБДД составили в отношении него "букет" административных материалов.