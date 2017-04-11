В Сыктывкаре на работе умер таксист

На трассе Сыктывкар-Чебоксары в районе Выльгорта произошла трагедия - прямо на работе умер таксист.

Об этом служба "Такси 21" сообщила в социальной сети "ВКонтакте". Как рассказали "Комиинформу" очевидцы, 11 апреля около 18.00 за автобусной остановкой на повороте в частный сектор прохожие на земле обнаружили тело мужчины. Вскоре там уже работали следователи.

"Водителю стало плохо, он успел остановить автомобиль. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего", - сообщили в службе такси.







