В Сыктывкаре на работе умер таксист

11 апреля 2017 года, 20:58 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

На трассе Сыктывкар-Чебоксары в районе Выльгорта произошла трагедия - прямо на работе умер таксист.

Об этом служба "Такси 21" сообщила в социальной сети "ВКонтакте". Как рассказали "Комиинформу" очевидцы, 11 апреля около 18.00 за автобусной остановкой на повороте в частный сектор прохожие на земле обнаружили тело мужчины. Вскоре там уже работали следователи.

"Водителю стало плохо, он успел остановить автомобиль. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего", - сообщили в службе такси.



Юлия Николаева
  Ключевые слова: такси, погибший, выльгорт
  Рубрика: Происшествия
  • 160
  • 2
  • 1
  • 1
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

11:53 10.04.2017
Автомобиль "Почты России" не довез письма в отдаленный поселок Прилузья
10:44 10.04.2017
В Воркуте ехавший по вызову реанимобиль столкнулся с иномаркой
17:28 09.04.2017
В Сыктывкаре водитель на "Форде" сбил ребенка


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Нужна помощь



Мы рядом
Светлана и Александр Забоевы. Расскажем, как зарабатывать в интернете, обучим незрячих работе на компьютере. (Сыктывкар)
Андрей. Нуждаюсь в замене тазобедренного и коленного суставов. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Валерий Козлов
Мэр Сыктывкара
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus