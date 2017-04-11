Суд отказал администрации Сыктывкара в переселении двух женщин с детьми из квартиры в ветхом доме в коммунальные квартиры

Представитель прокуратуры Сыктывкара принял участие в рассмотрении гражданского дела по заявлению мэрии. В своем иске администрация потребовала снять с регистрационного учета двоих местных жительниц с несовершеннолетними детьми из одной из квартир д.10 по ул. Почтовой с предоставлением им комнат в жилых помещениях по адресам: ул. Петрозаводская, д. 27/2 и ул. 65-летия Победы (квартиры с подселением).

В ходе рассмотрения гражданского дела установлено, что квартира по ул. Почтовой, д. 2 является муниципальной собственностью и представляет собой двухкомнатную квартиру, состоящую из двух отдельных комнат и кухни. В 2005 году этот жилой дом признан аварийным и подлежащим сносу. Жилые помещения, предложенные женщинам для переселения, представляют из себя комнаты в коммунальных квартирах.

Вместе с тем, действующее жилищное законодательство исходит из того, что предлагаемое для переселения из аварийного фонда жилое помещение должно быть равнозначным ранее занимаемому, условия граждан не должны быть ухудшены по сравнению с прежними.

Таким образом, поскольку ответчики занимали отдельную двухкомнатную квартиру, то в связи с признанием их жилья аварийным и подлежащим сносу администрация Сыктывкара также должна предоставить женщинам и их детям отдельное жилое помещение, состоящее не менее чем из двух комнат, равнозначное по общей площади ранее занимаемому.

С учетом изложенного прокурором дано заключение об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований администрации Сыктывкара. Суд согласился с правовой позицией прокуратуры и вынес решение об отказе в удовлетворении иска чиновников. Решение суда в законную силу не вступило.