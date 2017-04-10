23 сыктывкарца написали "Тотальный диктант" на "отлично"

Стали известны некоторые результаты прошедшего в Сыктывкаре "Тотального диктанта". Организаторы отметили, что в этом году написавших текст на "отлично" гораздо больше, чем в прошлом, – 23 человека из 327 участников. В 2016-м было лишь две "пятерки", одна из них была на счету заместителя руководителя ИА "Комиинформ" Полины Романовой.

Как сообщила "Комиинформу" заместитель директора Института гуманитарных наук СГУ Юлия Ильина, обычно ожидается, что количество "пятерок" составляет 1% от общего числа участников. В этом году количество отличников составило 7%.

"Конечно, в этом году люди лучше справились с текстом, чем в прошлые акции. Нас удивило, что немало людей не справились с написанием слова "богатырь-исполин". Некоторые почему-то написали "богатырь из Полин". Видимо, посчитали, что это предлог и географическое название", - сообщила Ю.Ильина.

Количество "хорошистов" также превысило прошлогодний показатель. Не обошлось без двоечников, но их в этом году совсем немного.

В этом году в "Тотальном диктанте" принимали участие четыре журналиста "Комиинформа". П.Романова повторила прошлогоднее достижение. Остальные справились с текстом на "хорошо". "Комиинформ" не собирается останавливаться на достигнутом и на будущий год снова попытается увеличить удельный вес высшего балла в редакции.

Результаты диктанта начнут появляться на сайте totaldict.ru 12 апреля. Сегодня в 19 часов там же пройдет онлайн-разбор текста.

11, 12, 13 и 14 апреля в Институте гуманитарных наук (ауд. № 317) с 17 до 19 часов можно будет проанализировать текст со специалистами. 15 апреля в 15 часов в ИГН пройдет церемония награждения.