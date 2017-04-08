327 сыктывкарцев присоединились к "Тотальному диктанту"

8 апреля 2017 года, 17:50 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

О столице Бурятии Улан-Удэ и реке Селенге узнали сыктывкарские участники "Тотального диктанта-2017". Жители столицы Коми проверяли свою грамотность в Сыктывкарском госуниверситете и Национальной библиотеке Коми. Всего всероссийская акция собрала 327 горожан.

Публика, неравнодушная к русскому языку, традиционно разнообразная. Есть и школьники, и студенты, и работающие, и пенсионеры.

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Студентка третьего курса Татьяна Уляшёва, изучающая в СГУ иностранные языки, впервые решила проверить свое знание русского с помощью "Тотального диктанта". На это ее сагитировала подруга Софья, для которой этот диктант уже четвертый.

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Проректор по административной и организационной работе Дмитрий Пинаевский хоть и историк, но "Тотальный диктант" старается не пропускать.

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"До этого у меня были удовлетворительные оценки, - признался Д.Пинаевский. - В этот раз надеюсь на хорошую. Всегда хочется думать, что ты более грамотный человек, чем оказывается по факту. Но я из года в год прихожу на диктант, чтобы вспомнить то, на что в школе не обращал особого внимания, думал, что никогда в жизни не пригодится. И сам формат проведения интересный".

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Михаил Васютов уже на пенсии. Это его четвертое участие в "Тотальном диктанте". До этого были две "тройки" и "четверка".

"Я перед диктантом не смотрю справочники, не готовлюсь. Просто у меня филологическое образование, был редактором в Коми книжном издательстве, написал книгу. Что помню, так и пишу. Самое сложное, что отвык писать на бумаге, больше на "клаве" работаю", - поделился ожиданиями М.Васютов.

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В этом году бороться с безграмотностью с помощью "Тотального диктанта" решил и "Комиинформ". Его писали все журналисты информагентства, не занятые на других мероприятиях.

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Самой юной участнице, пришедшей в Институт гуманитарных наук, восемь лет. У второклассницы школы №24 Юлии Николаевны по русскому в школе в основном "пятерки". Эту же оценку она рассчитывает получить и на "Тотальном диктанте".

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За свою любовь к родному языку она удостоилась объятий другой Юлии Николаевны, Ильиной – заместителя директора Института гуманитарных наук СГУ, кандидата филологических наук.

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"В этом году текст менее сложный, чем в предыдущие. Не так много сложных слов с точки зрения орфографии. Более того, в этом году организаторы заранее обозначали сложные для написания слова, которые встретились и в нашем тексте. Это слова "исполин", "пьедестал", "буддизм". С точки зрения пунктуации, нам предложили варианты постановки знаков препинания. Организаторы делают ставку не на испытание, а на образование, привлечение внимания к языку", - оценила текст Ю.Ильина.

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По традиции, перед написанием участникам показали юмористическое приветствие. Из него можно было узнать, что российские депутаты не участвуют в "Тотальном диктанте", потому что требуют второго и третьего чтения, а украинские - потому что до сих пор не решили, где его проводить: на Украине или в Украине.

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В этом году автором текста стал Леонид Юзефович. Он написал три эссе под общим названием "Город на реке". Каждая из частей посвящена одному из городов, с которыми связана его жизнь. Утром по московскому времени в Сибири уже писали про Пермь. Сыктывкару и другим регионам, писавшим диктант в 14:00, достался самый сложный с точки зрения написания названия город – Улан-Удэ. Третье эссе посвящено Санкт-Петербургу.

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Сыктывкарцы узнали, что город расположен на реке Селенга, этимологию названия реки, страничку из биографии белого генерала Анатолия Пепеляева и самом необычном памятнике Ленину.

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Результаты диктанта начнут появляться на сайте totaldict.ru 12 апреля. В понедельник в 19 часов там же пройдет онлайн-разбор текста.

11, 12, 13 и 14 апреля в Институте гуманитарных наук (ауд. № 317) с 17 до 19 часов можно будет проанализировать текст со специалистами. 15 апреля в 15 часов в ИГН пройдет церемония награждения.

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"Что-то мне подсказывает, что в этом году награжденных будет больше", - воодушевила участников Ю.Ильина.

Илья Баканов
  Ключевые слова: русский язык, грамотность, акция
  Рубрика: Общество
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