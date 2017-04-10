В лесах под Сыктывкаром обитает всего два волка, под Удорой - 270.

В Коми в два раза увеличилась численность волков. К такому выводу пришли специалисты "Охотнадзора" Коми на основании зимнего маршрутного учета, проведенного в этом году.

По данным "Охотнадзора", численность волков за последний год увеличилась с 633 до 1256. Хищники продвигают все дальше на север и восток республики. Первоначально миграция волков произошла, вероятно, с приграничных к Коми территорий – Пермского края, Кировской и Архангельской областей. В этих регионах волк давно был "проблемным" хищником.

Наибольшее количество волков зафиксировано в Удорском районе (270 особей), Княжпогостском районе (180) и Усть-Цилемском (151). Наименьшее количество – в Сыктывкаре (две особи), Усть-Вымском районе (17) и Сыктывдинском (28).

Специалисты ведомства предполагают, что отчасти из-за увеличения количества волков отсутствует рост численности зайцев на севере и востоке республики. А в южных районах Коми, очевидно, зайцы погибают от инфекционных заболеваний.

Зайцев больше всего в Удорском районе (24 108 особи), Княжпогостском районет (16 286) и Усть-Куломском (14 983). Меньше всего беляков в Сыктывкаре (363 особи), Усть-вымском районе (2 659) и Сысольском районе (3 693).

Наименьшее количество зайцев-беляков было зафиксировано охотоведами в 2014 году – около 114 тысяч. В 2015-ом их количество выросло до максимальной отметки в 185 тысяч особей, в этом году по данным зимнего маршрутного учета зайцев-беляков почти 171 тысяча.