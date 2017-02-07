Морозы в Коми будут ослабевать
Под влиянием небольшого циклона из Арктики, сместившегося 7 февраля на северо-западные районы Коми, морозы будут ослабевать.
По прогнозам ЦГМС Коми, в большинстве районов пройдет небольшой снег. Но при этом температура воздуха прогнозируется крайне неоднородной.
Заметных перемен практически не произойдет в крайних восточных районах. По ночам там останется от -28С до -35С, в дневные часы — от -18С до -25С.
На большей части территории в ночные часы ожидается -15...-20С, днем -8...-13С.
В крайних западных районах преобладающая температура в течение суток будет составлять от -1С до -6С.
Комиинформ
Рубрика: Погода
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