Морозы в Коми будут ослабевать

Под влиянием небольшого циклона из Арктики, сместившегося 7 февраля на северо-западные районы Коми, морозы будут ослабевать.

По прогнозам ЦГМС Коми, в большинстве районов пройдет небольшой снег. Но при этом температура воздуха прогнозируется крайне неоднородной.

Заметных перемен практически не произойдет в крайних восточных районах. По ночам там останется от -28С до -35С, в дневные часы — от -18С до -25С.

На большей части территории в ночные часы ожидается -15...-20С, днем -8...-13С.

В крайних западных районах преобладающая температура в течение суток будет составлять от -1С до -6С.