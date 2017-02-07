В усинском районе большегруз с полуприцепом врезался в "Урал"

7 февраля 2017 года, 17:30 | Усинск
Фото УГИБДД МВД по Коми

В усинском районе Коми столкнулись большегруз с прицепом и автомобиль "Урал". В ДТП пострадал молодой мужчина.

Как сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции республики, инцидент произошел на трассе Усть-Уса-Харьягинский, на временной автодороге на нефтяное месторождение "Баянды".

Водитель 1969-го года рождения двигался на автомашине "КамАЗ" с полуприцепом "Одаз-9370" со стороны деревни Захарвань к городу.

На 20-ом километре дороги он не справился с управлением, в результате чего полуприцеп занесло на автомобиль "Урал" под управлением водителя 1983-го года рождения, который двигался со стороны Усинска на месторождение.

В ДТП пострадал водитель "Урала", получивший ушиб груди, открытую травму живота, а также внутреннее кровотечение. Пострадавший доставлен в больницу.

Ярослава Пархачева
Ключевые слова: транспорт, ДТП, дороги, ГИБДД
Рубрика: Происшествия
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