В Ижемском районе школьников перевозил нетрезвый водитель

В Ижемском районе сотрудники Госавтоинспекции поймали пьяного водителя школьного автобуса, который перевозил 19 школьников в среднюю школу с. Том.

Внимание сотрудников Госавтоинспекции Ижемского района привлек школьный автобус, у которого были неисправны внешние световые приборы. В ходе проверки документов от 55-летнего водителя исходил резкий запах алкоголя. На предложение автоинспектора пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения водитель ответил отказом.

Кроме того, сотрудниками ГИБДД было установлено, что предрейсовый медицинский и технический осмотр в этот день водитель не проходил, перед выездом автобус находился на стоянке во дворе его дома, а подписи за механика ставил сам водитель автобуса, поскольку в школе не организован предрейсовый технический осмотр.

В нарушение требований федерального законодательства руководством школы не назначены должностные лица, ответственные за обеспечение безопасности дорожного движения, техническое состояние и выпуск транспортных средств на линию.

По данному факту возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении соответствующих должностных лиц и юридического лица.

Госавтоинспекция напоминает, что за прошлый год было пресечено два факта управления школьными автобусами пьяными водителями в с. Пажга Сыктывдинского района и с. Летка Прилузского района. Руководители образовательных организаций были привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.

Госавтоинспекцией Республики Коми мероприятия по контролю за детскими перевозками будут продолжены, сообщает пресс-служба ГИБДД по Коми.